Heidi Klum lüftet ihr Hochzeitskleid-Geheimnis

Ist es ein Vorhang? Oder eine Bettdecke? Die Kommentare zu Heidi Klums Hochzeitskleid waren zahlreich und kritisch. Und bis gestern wusste niemand, wer eigentlich für das üppige Teil verantwortlich ist. Nachdem lange gemunkelt wurde, es handle sich um ein Stück aus dem Hause Kaviar Gauche, ist jetzt klar: Es ist ein Valentino.

Umfrage Wie findest du Heidis Kleid? Ein Traum! Ich wills haben! #HeidiKnowsBest

Ganz nett. Weiss und mit Schleier halt.

Mir gefällts gar nicht.

Bills Priester-Outfit stellt eh alles in den Schatten.

Heidi Klum (46) selbst teilte am Freitag ein Video auf Insta, in dem sie eine Anprobe in Paris zeigt. Valentino-Designer Pierpaolo Piccioli erklärt, er habe etwas kreieren wollen, das zu Heidis Persönlichkeit passt. Das Model selbst ergänzt: «Ich wollte ein richtiges Prinzessinnenkleid.»

Heidi Klum und Tom Kaulitz (29) heirateten vor zwei Wochen auf einem Schiff vor Sizilien. Seither sind die Frischvermählten in den Flitterwochen und teilen ihre Erlebnisse via Social Media (in der Bildstrecke oben).

