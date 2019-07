Heiraten Heidi und Tom noch dieses Wochenende?

Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) machen es spannend: Seit der Verlobung Ende 2018 wird über das Datum der Hochzeit zwischen dem Tokio-Hotel-Gitarristen und dem Model gerätselt. Zeitweise wurde von US-Medien gar vermutet, dass die Trauung bereits stattgefunden hat – Heidis neuer Insta-Post klingt jedoch anders.

Umfrage Denkst du, die Hochzeit findet dieses Wochenende statt? Ach was, Heidi gönnt sich bestimmt nur eine Social-Media-Auszeit.

Ich bin mir sicher!

Nein, das läuft alles nach Plan, am ersten Augustwochenende.

Die ist doch schon längst gelaufen, still und heimlich.



Heidis aktueller Post

Insidern zufolge soll die Hochzeit am ersten Augustwochenende auf Capri stattfinden. Auf Heidis Insta-Account ist es jetzt aber verdächtig ruhig: Am Dienstag meldete sich das Model zuletzt. Die Deutsche zeigt sich im Bikini und meint in der Bildunterschrift, sie arbeite an ihrer Bräune und der Hochzeits-To-do-Liste.

Seither liess die Model-Mama nichts mehr von sich hören. Dass die 46-Jährige weder ihren Feed updatet noch eine Story online stellt, ist ungewöhnlich. Wurde die Trauung womöglich vorgezogen und Heidi steckt gerade mitten in der Feier? Das würde zumindest ihre Insta-Abstinenz erklären.

Bills aktueller Post

Bräutigam Tom Kaulitz ist auf Instagram nicht aktiv. Sein Bruder Bill (29) gönnte sich am Donnerstag aber einen «Beauty Day» und postete ein Video von seiner Pediküre. Wollte sich der Sänger womöglich für die Hochzeit herausputzen? Am Freitag gabs von ihm ein Selfie in der Abendsonne – ob er das Bild auf Capri geschossen hat, bleibt offen.

(afa)