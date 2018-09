Hier stibitzt Prinz Harry Apéro-Häppchen

Unauffällig schleicht er sich aus der Menschenmasse und steuert aufs Buffet zu. Dann schnappt er sich ein paar Samosas, versteckt sie hinter seinem Rücken und rauscht rasch wieder davon. Erst als er den Blick schweifen lässt, bemerkt er, dass seine Tat nicht unbemerkt geblieben ist: Schuldbewusst grinst Prinz Harry (34) in die Kamera.

Umfrage Kaufen Sie sich Meghan Markles Kochbuch? Yep, schon bestellt.

Das werde ich noch tun, ja.

Die Herzogin kann doch nicht kochen!

Ich hasse Kochen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Ein ITV-Newsreporter hat die Szene eingefangen:



I could be wrong but I reckon we’ve caught Prince Harry red handed stealing some samosas from the Meghan’s ‘Together’ cookbook event they were at today!! Have a watch... #HubbCommunityKitchen @KensingtonRoyal pic.twitter.com/3BWd0TYqj8 — Chris Ship (@chrisshipitv) 20. September 2018

Man kann es dem britischen Royal nicht verübeln, dass er die Eröffnung des Buffets nicht mehr länger abwarten konnte. Offizielle Anlässe können sich ja wahnsinnig in die Länge ziehen. Und wenn es sich noch um die Vernissage eines Kochbuchs handelt, ist das Magenknurren vorprogrammiert.

Meghan Markle ist ein Foodie

Diesmal war es ein Event seiner Gattin, dem Harry beiwohnte. Meghan Markle (37) hat an «Together: Our Community Cookbook» mitgearbeitet, dessen Erlös Familien zugute kommt, die vom Brand des Hochhauses Grenfell Tower betroffen sind. Am Donnerstag stellte die Neo-Herzogin das Kochbuch zusammen mit einer Gruppe Hobby-Köchinnen auf dem Grundstück des Kensington-Palastes vor.

Auch Meghans Mutter Doria Ragland (62) war vor Ort. «Hi, ich bin Megs Mom», stellte sie sich der Frauengruppe vor. «Sie müssen stolz wie Oskar sein», soll jemand gesagt haben. Dorias Antwort: «Von Kopf bis Fuss.»

Apropos Kopf: Meghans Drei-Wetter-Taft-Frisur hielt dem Wind nicht stand – aber zum Glück war ja ihr Gatte zur Stelle:



When you just have to flatten down the wife’s hair on a windy day ... pic.twitter.com/4E7L3iurB7 — Chris Ship (@chrisshipitv) 20. September 2018

Sehen Sie die Fotos der Buchvernissage oben in der Bildstrecke.

(kfi)