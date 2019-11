Erstes asiatisches Louis-Vuitton-Model ist tot

Der taiwanisch-kanadische Schauspieler Godfrey Gao ist am frühen Mittwoch im Alter von nur 35 Jahren während den Dreharbeiten für eine chinesische Reality-Show plötzlich gestorben.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Bekannt wurde er 2011 als erstes asiatisches Männer-Model, das in einer Louis-Vuitton-Kampagne zu sehen war. Er spielte zudem im Hollywood-Streifen «The Mortal Instruments: City of Bones» an der Seite von Lilly Collins (30) s0wie in zahlreichen chinesischen Produktionen.

Kollaps bei Dreharbeiten

Gao kollabierte Dienstagnacht am Set der Sport-Challenge-Show «Zhui Wo Ba» (Fang mich doch) in der ostchinesischen Stadt Ningbo. Gao wurde während des Drehs eines Laufs plötzlich langsamer und stürzte schliesslich zu Boden, so der Sender der Provinz Zhejiang in einem Statement. Die Show ist dafür bekannt, dass die Teilnehmer teils an ihre physischen Grenzen stossen.

Das Krankenhaus bestätigte laut Statement nach einem fast dreistündigen Rettungsversuch, dass er einem plötzlichen Herzstillstand erlegen sei. Seine Agentur Jetstar Entertainment schrieb auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo: «Wir sind geschockt und traurig.»

Gao wurde in der taiwanischen Hauptstadt Tapei geboren und wanderte als Kind mit seiner Familie nach Vancouver, Kanada, aus. 2004 kehrte er in seine Geburtsstätte zurück, um als Model zu arbeiten.

(zen)