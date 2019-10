«An Partys sitze ich im Eck und beobachte die Leute»

Zendaya, hast du deine Hilfiger-Designs schon mal an jemandem auf der Strasse gesehen?

Auf der Strasse noch nicht, aber auf Instagram, wenn ich Beispielsweise nach #tommyxzendaya suche. Dann sehe ich, wie tausende Leute meine Kleider stylen, mit anderen Teilen kombinieren und sie so zu ihren eigenen Looks machen, das ist grossartig.

Gibst du ihnen dann ein Like?

Klar. Ich like ständig irgendwelche Bilder.

Bekommst du daraufhin nicht jeweils tonnenweise DMs?

Nein, das habe ich ausgeschaltet. Instagram bietet das an.



Die Leute tragen deine Designs also – warum siehst du sie dann nur auf Insta und nicht im echten Leben?

Ich müsste ja rausgehen, um die Leute zu sehen. Aber ich gehe eigentlich nirgendwo hin.

«Ich bin eine Stubenhockerin»

Warum?

Ich bin eine Stubenhockerin. Ich bin sehr gerne alleine und chille in meiner eigenen Bubble.

Und wenn du mal an eine Party gehst?

Das kommt nicht oft vor. Aber wenn, dann tanze ich nicht, sondern setze mich in eine Ecke und beobachte die Leute.

Einfach so oder studierst du die Leute für deinen Beruf als Schauspielerin?

Beides. Ich beobachte Menschen aber überall gerne, nicht nur an Partys. Auch in Restaurants setze ich mich darum gerne in eine Ecke.

Wir sitzen gerade gerade mitten in der Bar des Baur au Lac – das muss demnach unangenehm sein für dich.

Ja – besonders, weil ich mit dem Rücken zum Eingang sitze. Es wäre darum schön, wenn du ihn im Auge behältst.



Wird gemacht. Du schauspielerst, singst, designst Mode – wo würdest du dich sonst noch gerne kreativ betätigen?

In der eigentlichen Kunst, ich würde gerne mehr malen und zeichnen. Und töpfern: Ich habe gerade erst einen Töpferkurs besucht und dort etwas für meine Grossmutter gefertigt.

«Ich habe vor einem Monat einen Töpferkurs besucht»

Du hast vorher noch nie getöpfert?

Nein, erst vor einem Monat das erste Mal. Es lief aber ziemlich gut, ich bin glaube ich ein Naturtalent.

Was hast du für deine Grossmutter getöpfert?

Nur eine Schale, etwas ganz Einfaches.

Ohne Löcher?

Ganz ohne Löcher – sie ist mir wirklich gut gelungen.



