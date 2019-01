Ihr erster Auftritt im TV seit der Trennung

Am Samstagabend in der ARD-Live-Sendung «Schlagerchampions - Das grosse Fest der Besten» war es soweit: Florian Silbereisen kündigte um kurz vor 23 Uhr seine Ex an: Schlagerstar Helene Fischer. «Sie ist und bleibt ganz einfach die Lieblingssängerin von Millionen Schlagerfans. Und sie ist und sie bleibt auch meine ganz persönliche Lieblingssängerin.»

Nach Fischers Auftritt umarmten sich die beiden. Auf die Frage, wie es ihr gehe, sagte die Sängerin: «Die letzten Monate waren natürlich turbulent, du wirst es besser wissen. Aber es ist schön, bei dir zu sein, hier in der Show.» Er freue sich, «sehr sogar», entgegnete er ihr. Nach einer weiteren Umarmung meinte er: «Das ist schon ... eigentlich wie immer, aber trotzdem ein bisschen anders.»

Die Chronologie der Liebe von Helene und Florian

Am 19. Dezember letzten Jahres gaben Fischer und Silbereisen nach zehn Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Für die meisten kam das Aus überraschend, viel eher erwartete man eine Hochzeit oder Baby-News.

Fischer hat bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Thomas Seitel heisst er und ist von Beruf Tänzer und ihr Bühnenpartner.

Das ist Fischers Neuer

