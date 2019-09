Hailey Bieber feiert ihre Bachelorette-Party

Noch in diesem Monat sollen Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (22) ihre grosse (und damit zweite) Hochzeit feiern. Der Termin sei zwar erst für den 30. September angesetzt, Hailey sah aber schon am Mittwoch aus wie eine Braut.

Zusammen mit ihren engsten Freundinnen – darunter Kendall Jenner (22) – feierte das Model nämlich seinen Junggesellinnenabschied in West Hollywood. Und das natürlich im passenden Outfit: In einem weissen Minikleid mit weissem Schleier und vielen Diamanten, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen.

Am Nachmittag wurde Kendall in einem Sexshop gesichtet. Es scheint, als habe das Model noch einige sexy Spielsachen für die Hailey-Party besorgt.

Hier sind die bereits bekannten Eckdaten zur bevorstehenden zweiten Hochzeit der Biebers:

Der Termin

Bereits am 13. September 2018 gaben sich die beiden still und heimlich auf einem Standesamt in New York das Jawort.

Die grosse Feier soll nun diesen Monat nachgeholt werden. Das genaue Datum behielt das Paar bislang für sich, laut zahlreichen Medienberichten soll es aber am 30. September so weit sein.

Die Location

Wie die US-Presse unisono berichtet, sollen sich Justin und Hailey für ein Luxus-Resort in South Carolina als Hochzeitslocation entschieden haben. Dieses soll auch über eine Privatkapelle verfügen.

Da das Paar strenggläubig ist, wird der Bund fürs Leben vermutlich auch vor Gott geschlossen. Es wird vermutet, dass der befreundete Pastor der Hillsong-Kirche, Carl Lentz (40), die Zeremonie leitet.

Der Sänger

Von einem Insider will das Promi-Portal TMZ.com erfahren haben, dass das Brautpaar in spe den Sänger und Songwriter Daniel Caesar (24) für seine Hochzeit engagiert hat.

Mit der Wahl möchte Justin auch seine kanadischen Wurzeln in die Feierlichkeiten miteinbringen – und Daniel Caesar ist zudem der Lieblingssänger des Paares.



«Best Part» von Daniel Caesar. (Quelle: Youtube/COLORS)

