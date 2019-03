Herzogin Meghan begibt sich in die Babypause

Am Montag soll Herzogin Meghan (37) ihren letzten öffentlichen Auftritt vor der Geburt absolviert haben, wie ein Insider dem Magazin «Vanity Fair» erzählte. Von nun an soll sie zwar noch an privaten Meetings teilnehmen; offizielle Fotos, die Meghan mit Babybauch zeigen, dürften vorerst aber der Vergangenheit angehören.

Umfrage Fieberst du der Geburt des royalen Babys schon entgegen? Jaaa, ich kann es kaum abwarten! Wird es wohl ein Junge oder ein Mädchen?

Also, wenn es dann da ist, werfe ich bestimmt einen kurzen Blick auf die ersten Fotos.

Nein, das ganze Baby-Tamtam verstehe ich sowieso nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Ende April oder Anfang Mai wird der royale Nachwuchs auf die Welt kommen.

In der Bildstrecke oben blicken wir darum auf die Schwangerschaft der Herzogin zurück.



Am Montag besuchten Meghan und Harry unter anderem das Canada House in London. (Video: Glomex/Tamedia)

(mim)