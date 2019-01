Spricht der Geburtstermin von Meghan für Zwillinge?

Fast 600 Jahre ist es her, dass im britischen Königshaus das letzte Mal Zwillinge das Licht der Welt erblickten. 2019 könnte es erneut dazu kommen – zumindest vermuten das Royal-Fans weltweit. Der Grund für diese Spekulation ist der Umfang von Herzogin Meghans Babybauch.

Am Dienstag reisten die 37-Jährige und ihr Mann Prinz Harry (34) in die Hafenstadt Birkenhead im Nordwesten Englands. Bei seinem ersten offiziellen Termin im neuen Jahr besuchte das Paar unter anderem lokale Organisationen und zeigte sich gegenüber den wartenden Fans sehr volksnah.

Meghan und Harry nahmen Blumen und Geschenke entgegen, machten Fotos und plauderten sogar ein wenig aus dem Nähkästchen. Hauptthema: der königliche Nachwuchs.

Baby kommt Ende April oder Anfang Mai

So hat die schwangere Herzogin von Sussex etwa über den Geburtstermin ihres ersten Kindes gesprochen. Gegenüber Fans verriet sie, dass sie im sechsten Schwangerschaftsmonat sei und ihr Kind Ende April oder Anfang Mai auf die Welt kommen solle. Ein Video des Gesprächs veröffentlichte die «Daily Mail» auf ihrer Twitter-Seite.

Moment excited Meghan couldn't resist revealing her due date to fans in Merseyside https://t.co/44IIxpwyCw pic.twitter.com/HXU2AWIff7