Bella trennt sich von Tana – ihre Boys behalten sie

Seit sie vor rund eineinhalb Jahren zusammenkamen, posteten Schauspielerin/Sängerin/Model Bella Thorne (21) und Youtuberin/Rapperin/Model Tana Mongeau (20) gefühlt täglich verschmuste Bilder auf Instagram.

Die beiden bekamen den Pärlinamen Tella verpasst, sollen verlobt gewesen sein und haben sogar einen gemeinsamen Track samt Musikvideo produziert:



Seit einigen Wochen war es aber verdächtig ruhig an der Instapärli-Front, was offensichtlich auch die Follower der beiden bemerkten und sie fragten, was denn bei ihnen gehe. «Tana und ich sind nicht mehr zusammen, hört bitte auf zu fragen», postete Bella nun in der Nacht auf Mittwoch auf Twitter.

Tana and I aren’t together anymore, pls stop asking. We love U guys ❤️ — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) February 26, 2019

Auch Tana gab ein Statement per Twitter (ein Tweetment?) ab: «Ich werde sie für immer lieben. Sie hat mein Leben für immer verändert. Ich möchte gerade nicht darüber sprechen, aber es gibt kein böses Blut.»

i love her forever don’t get that twisted. she changed my life forever. don’t rly wanna talk on it.. there’s no negativity at all. 💔 — Tana Mongeau (@tanamongeau) 26. Februar 2019

Boyfriends als Backup

Was diese Trennung von anderen zerbrochenen Lieben unterscheidet: Keine der beiden ist deswegen allein. Sowohl Bella als auch Tana führten gleichzeitig auch eine Beziehung mit einem Mann.

Bella zeigt sich seit ebenfalls etwa eineinhalb Jahren verschmust mit Rapper Mod Sun (31), in der «LA Times» bezeichnete sie ihn als ihren festen Freund und Tana als ihre feste Freundin. Die drei hingen sogar oft gemeinsam ab:

Und Tana postet seit Dezember häufig Bilder mit Brad Sousa (20), der Berühmtheit erlangte, als er im Herbst für einen Medien-Prank ein Justin-Bieber-Double gab, das seinen Burrito seitlich isst – wenn das mal nicht ein CV-Eintrag ist, auf den man stolz sein kann.

Brad, der Störenfried?

Was auffällt: Seither fand Bella nicht mehr auf Tanas Insta statt und auch Bellas letzter Post mit Tana stammt vom Dezember. Ob Brad die Dreierkonstellation aus Bella, Tana und Mod zum Kippen gebracht hat?

Sonderlich mitgenommen scheint der Kanadier von den News jedenfalls nicht zu sein. Nachdem Bella und Tana ihre Tweets abgesetzt hatten, war seine grösste Sorge, einen Coiffeur in Los Angeles zu finden:

Was ist das überhaupt für eine Frage? In einer Stadt, in der sich gefühlt die Hälfte der Einwohner für Instagram aufbrezeln lässt, wird wohl die zweite Hälfte damit beschäftigt sein, sich ums Aufbrezeln der ersten zu kümmern. Kennsch Google, Brad? Ah, wir schweifen ab.

Mod vergnügt sich im Pool

Obwohl: Mehr gibts zurzeit gar nicht zu erzählen, da sich weder Bella noch Tana seit den Tweets auf Social Media gezeigt haben. Mod hat sich noch (möglicherweise) bekifft und (eventuell) betrunken beim «Big Mouth»-Schauen im Pool gefilmt, in einem späteren Insta-Story-Post lag vielleicht Bella neben ihm im Bett.

Aber das ist Spekulation. Sicher ist einzig, dass du nach einer Trennung nie allein bist, wenn du vorher schon eine zweite Beziehung begonnen hast.

(shy)