Meghans und Harrys Heim ist «süss und warm»

Aktuell verschanzen sich Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) mit ihrem rund zwei Wochen alten Sohn Archie Harrison in ihrem neuen Zuhause, dem Frogmore Cottage. Erst Anfang April zog das Paar in das knapp 40 Kilometer von ihrem alten Wohnsitz in London entfernte Anwesen mit fünf Schlafzimmern.

Umfrage Gefällt dir Meghans Einrichtungsstil? Sehr. Er ist zeitlos und freundlich.

Mir ist er ein bisschen zu langweilig.

Nein, ich finds wirklich eintönig. Ich mag eher dunklere Farben.



Und gemäss einem Insider haben die beiden ihr neues Heim auf dem Gelände von Schloss Windsor in ein kleines Paradies umgebaut. «Ihr Zuhause ist so süss und warm», verrät die Quelle dem US-amerikanischen Magazin «People».

«Die Energie in Windsor ist einfach viel besser als in Kensington. Für Harry und Meghan ist das ein totaler Neustart.»

Kensington war ihnen «zu kalt»

Ihr ehemaliges Zuhause, das Nottingham Cottage im Kensington-Palast, sei dem Royal-Paar «zu kalt» gewesen, heisst es weiter. Wer der Insider ist und woher er die Informationen hat, gab das Magazin übrigens nicht bekannt.

Dank den Fotos, welche die Herzogin von Sussex auf ihrem ehemaligen Instagram-Account (den sie aufgrund ihrer Verlobung mit Prinz Harry stilllegen musste) veröffentlichte, lässt sich erahnen, wie die Inneneinrichtung des Frogmore Cottage aussehen könnte.

Freundliches Interieur

Viele helle Möbel, ein Marmortisch, einzelne Duftkerzen, ein grosser Spiegel, Einzelstücke mit Vintage-Flair, unzählige bunte Blumen und einzelne Farbtupfer in Form von Teppichen und Kissen prägten das zweistöckige Haus in Toronto, in dem Meghan vor ihrem Umzug nach London wohnte.

Oben im Video zeigen wir die alten Interieur-Insta-Posts von Meghan, die auf die Einrichtung im Frogmore Cottage schliessen lassen könnten.

(kao)