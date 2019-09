Isst Kanye West seinen Ohrenschmalz?

US-Rapper Kanye West (42) steht bei seiner Sonntagsmesse inmitten einer applaudierenden Menge, direkt neben seiner Ehefrau Kim Kardashian (38), grübelt seelenruhig im Ohr – und leckt danach an seinem Finger. Das Ganze wurde auf einer Handy-Kamera festgehalten und geht nun viral.

Umfrage Hat Kanye seinen Ohrenschmalz gegessen? Ja, klarer Fall!

Ne – er hat sich am Ohr gekratzt.

Ich bin mir nicht sicher.



Twitter-User fragen sich angeekelt: Hat Yeezy da tatsächlich von seinem Ohrenschmalz gekostet?

Die Vorstellung, dass der Rapper eine Vorliebe für Schmalz haben könnte, löst bei einigen Brechreiz aus.

Treue Fans folgen Kanye aber überall hin – auch wenns gruselig ist: «Wenn du denkst, dass ich wegen Kanye West anfange Ohrenschmalz zu essen, liegst du absolut richtig.»

If you think I’m gonna start eating ear wax because of Kanye West you’re absolutely right. — josh (@geejmasterflex) September 2, 2019

Ein besonders ergebener Fan witzelt darüber, dass er den Schmalz des US-Rappers gar auflesen – und natürlich essen – würde.

me with the earwax kanye dropped on the ground while he was picking his ear pic.twitter.com/vsSb5vsw87 — kanye west news (@ima_fix_wolves) September 2, 2019

Einige User suchen nach Erklärungen für die Grübel-Aktion des 42-Jährigen – die von der Schmalz-Theorie abweichen. «Vielleicht hat es ihn im Ohr gejuckt und danach hat er ein Haar von seiner Zunge gepickt», spekuliert eine Twitter-Userin.

Well maybe his inner ear itched and then he went to take some hair off his tongue. Just trying to give the man the benefit of the doubt but.... pic.twitter.com/f4gwZLKqyX — Dr. Sadhana Jackson (@DrSadhanaJ) September 2, 2019

Eine weitere verbreitete Vermutung: Kanye soll lediglich an seinem Ohr gekratzt und danach einen Kaugummi aus seinem Mund genommen haben.

My man scratched his ear and then threw his gum on the floor 😂 — andy (@nobodyfromaz) September 2, 2019

Verschwörungen dürfen auch ein bisschen wild sein. Ein User stellt die Theorie auf, dass das Video rückwärtsläuft und Kanyes Finger somit zuerst im Mund, danach im Ohr waren.

I’m just gonna say it’s reversed and that Kanye ain’t like that — OG Toot$ 🌙 (@VerawnikkuhMars) September 3, 2019

Auch wird fleissig darüber debattiert, ob die Finger des 42-jährigen Rappers überhaupt im Ohr drin waren oder er lediglich an seinem Läppchen kratzte. So. Viele. Fragen.

I think he picked his ear and the pulled something off of his lip tho lol I don’t think he ate the ear wax he didn’t even grab wax he grabbed his ear lobe lol Twitter tryna drag this man through the mud — Kc (@elykohleoc) September 2, 2019

Dieser User nimmt den Clip zum Anlass, um eine Anspielung auf Kanyes legendären VMA-Moment zu machen. Damals unterbrach er Taylor Swift bei deren Dankesrede, weil er fand, dass Beyoncé den Award mehr verdient hätte. «Beyoncé hat den besten Ohrenschmalz aller Zeiten.»

I’m gonna let him finish...but Beyonce has the best earwax of all time. — Doug Kayne (@DougKayne) September 2, 2019

Kanye hat sich wenig überraschend noch nicht öffentlich zum Ohrenschmalz-Gate geäussert. Wir können also nur weiterhin darüber spekulieren – und das Video geniessen/schnellstmöglich aus unserer Vorstellung verbannen.

