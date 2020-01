Ist Kaia Gerber schwanger von ihrem Ex?

Bauchfrei, in Sport-Tights, einen Kübel mit milchfreiem Glace in der einen, ein Buch in der anderen Hand. Die neuste Insta-Story von Model Kaia Gerber ist an sich nicht aussergewöhnlich. Der Titel des Buches, das sie in die Kamera hält, macht aber hellhörig – und zusammen mit anderen Mini-Indizien könnte man durchaus den Schluss ziehen: Die 18-jährige Tochter von Cindy Crawford (53) ist möglicherweise in freudiger Erwartung.

Umfrage Was glaubst du – ist Kaia Gerber schwanger? Ja, aber hallo! Das sind doch klare Anzeichen.

Ich hoffe es nicht, sie wäre viel zu jung für ein Baby.

Vielleicht, bei diesen Indizien jedenfalls durchaus möglich.

Spinnsch? Die veräppelt uns doch alle.

«One Minute Mother» heisst nämlich das Buch, mit dem sich Kaia auf dem Foto das Gesicht verdeckt. Und das sie sehr zu mögen scheint. «Lest das», fordert sie ihre Community auf. Die Rückseite umfasst kurz, worum es geht: Es handelt sich um einen Eltern-Ratgeber, wie man seinem Kind auf die schnellste Art beibringt, sich selbst zu mögen.

Gelüste und Mini-Wölbung?

Die Glace bekommt damit eine neue Bedeutung (Stichwort Schwangerschaftsgelüste). Und beim erneuten Blick auf ihren freien Bauch scheint sich nun geradezu eine kleine Wölbung abzuzeichnen.

Die Spekulationen um Nachwuchs bei Kaia und ihrem Ex-Freund Pete Davidson (26) sind denn auch nicht neu. «Kaias Freunde und Familie haben Angst, dass sie schwanger wird», wurde kürzlich ein Insider vom «Star Magazine» zitiert. «Es ist der Alptraum von allen!»

Eltern sind angespannt

Ende Dezember wurden ausserdem Kaias Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber (57) von Paparazzi beim angespannten Diskutieren vor dem Appartement ihrer Tochter fotografiert. Ob es da schon um eine allfällige Schwangerschaft von Kaia ging?

Gleichzeitig wurde in den US-Medien im Januar auch über die Trennung von Kaia und Pete berichtet – ihren Status haben sie seither nicht offiziell kommentiert. So oder so: Die Beziehung der zwei bleibt turbulent.

Kaia Gerber ‘Pregnant And Eloping’ With Pete Davidson? https://t.co/RLDreLcoe4 pic.twitter.com/ejIx2KStGL — Daily Buzz Mail (@dailybuzzmail) January 10, 2020

Die Lovestory von Kaia und Pete siehst du in der Bildstrecke oben.

(kfi)