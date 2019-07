Ist Lady Gaga bei Bradley Cooper eingezogen?

Im Kino-Hit «A Star Is Born» spielen Lady Gaga (33) und Bradley Cooper (44) ein Liebespaar. Und auch abseits der Kamera verstehen sich die beiden seit den Dreharbeiten prima – mittlerweile vermutlich noch mehr als nur prima.

Laut dem US-Magazin «In Touch» soll aus der Film-Romanze tatsächlich eine echte entstanden sein. Die Beziehung sei schon so eng, dass die Sängerin still und heimlich in Bradleys fünfstöckiges Reihenhaus im West Village in New York eingezogen sein soll.

Das Anwesen habe der Schauspieler erst kürzlich für 13,5 Millionen Franken für sich und Irina Shayk (33), von der er sich im Juni trennte, gekauft.

Gemeinsames Heim war der «nächste logische Schritt»

«Lady Gaga hat schon einige ihrer Sachen ins Haus gebracht», verriet ein Insider dem Magazin. «Bradley ist ein sehr beziehungsorientierter Typ und es steht ausser Frage, dass sie verliebt sind. Zusammenzuziehen war der logische nächste Schritt. Und jetzt müssen sie nicht mehr so tun, als wäre da nichts zwischen ihnen.»

Seit Monaten kursieren die Gerüchte um eine Liaison zwischen Gaga und Cooper. Zum Brodeln brachten sie die beiden, als sie ihren Hit «Shallow» innig bei der Oscar-Verleihung performten.

Beide sind Single

Dennoch stritten es sowohl die Sängerin als auch die Schauspielerin immer wieder ab.

Lady Gaga war damals schliesslich noch mit dem Künstler-Agenten Christian Carino (50) verlobt und Bradley Cooper mit Model Irina Shayk (33) liiert. Beide Beziehung gingen dieses Jahr in die Brüche.

Neben dem gemeinsamen Heim sollen die «A Star Is Born»-Stars schon ihre gemeinsame Zukunft planen – inklusive Hochzeit und Kinder. Mehr dazu erfährst du oben im Video.

