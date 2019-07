Sylvie Meis knutscht schon mit einem Neuen

In Saint-Tropez geniesst Sylvie Meis derzeit ihre Ferien – und ihr neues Liebesglück? Nach der gescheiterten fünfmonatigen Beziehung mit dem niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen (29) zeigt sich die TV-Moderatorin am Strand mit einem Neuen an ihrer Seite. Bild.de zeigt Bilder von ihr, auf denen sie mit einem Mann im Wasser knutscht und Händchen haltend mit ihm aus dem Meer steigt.

Umfrage Glaubst du, hält die neue Beziehung von Sylvie Meis diesmal für immer? Ich habe ein gutes Gefühl.

Bei Sylvie Meis bin ich mittlerweile sehr unsicher. Ich hoffe es für sie.

Niemals. Sie tauschte ihre Männer doch immer nach sechs Monaten aus.



Niclas Castello (40) ist ein zeitgenössischer deutscher Künstler, kinderlos und unverheiratet. Seiner Biografie auf Instagram ist zu entnehmen, dass Castello in Los Angeles lebt.

Auf einer Hochzeit sprang der Funke über

Kennengelernt hat er die 41-Jährige laut Bild.de auf der Hochzeit von Model Barbara Meier (32) in Venedig, beide waren als Gäste eingeladen.

Laut den anwesenden Freunden habe es zwischen Sylvie und Niclas sofort gefunkt. Das Paar hat sich bislang nicht zu den Fotos geäussert. Und in den sozialen Medien haben sie noch keine Pärchenbilder geteilt, Insta-official ist da also noch nichts.

(kao)