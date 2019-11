Als Wilhelm Tell würde Jason Momoa durchfallen

Für seine «Late Late Show» hat James Corden (41) sich mit «Aquaman»- und «Game of Thrones»-Darsteller Jason Momoa (40) getroffen. Der Schauspieler zeigt dem britischen Moderator dabei seine liebsten Hobbys. Nach einer Spritztour auf dem Motorrad – Corden sitzt in Momoas Seitenwagen – geht es weiter zur Hauptattraktion: dem Bogenschiessen.

Ein Naturtalent scheint Corden darin nicht zu sein. Der erste Pfeil geht daneben, beim zweiten verletzt er sich am Unterarm. Nachdem der Brite beim letzten Versuch knapp die Zielscheibe trifft, holt Momoa einen Apfel hervor und fragt: «Bist du bereit für Wilhelm Tell?» Genau wie es in der Legende des Schweizer Freiheitskämpfers erzählt wird, will der hawaiianische Schauspieler mit Pfeil und Bogen einen Apfel von Cordens Kopf schiessen.

«Ich wäre tot!»

Er nennt es eine Vertrauensübung und legt noch eine Schippe drauf, als er ein schwarzes Tuch hervorholt und sich damit die Augen verbindet. «Wir müssen das nicht tun, ich denke sowieso schon, dass du grossartig bist!», so der sichtlich beunruhigte Talk-Show-Host. «Ich höre anhand deiner Stimme, wo du bist», versucht Momoa ihn zu beruhigen. Corden verzieht sich dennoch und stellt stattdessen heimlich eine Dummy-Puppe vor die Zielscheibe.

Momoa spannt schliesslich den Bogen und trifft: sowohl den Apfel als auch ein bisschen vom Kopf. «Ich wäre tot!», ruft Corden aus, als er sich hinter die Puppe stellt und zeigt, wie der Pfeil mitten in seinem Gesicht gelandet wäre. «Ich konnte fühlen, wo der Apfel ist. Sei nicht so dramatisch», verteidigt der Schauspieler seine Bogenkünste.

Zum Abschluss bringt Momoa seinem britischen Freund noch bei, wie man die Peitsche schwingt. Es gelingt Corden letztendlich gar, ein Ei damit zu zerschlagen. Den Schreck von vorher bereits vergessen fallen sich die beiden um den Hals. «Ich würde meinen Job aufgeben, um mit dir jeden Tag abzuhängen!», schwärmt Corden.



(zen)