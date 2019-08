Jessi Combs stirbt bei Rekordversuch

Die US-Extremsportlerin Jessi Combs, die als «schnellste Frau auf vier Rädern» galt, ist bei einem neuen Rekordversuch ums Leben gekommen. Die 39-Jährige verunglückte mit ihrem Fahrzeug in der Alvord-Wüste im US-Bundesstaat Oregon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. «Die Unfallursache ist derzeit unbekannt und Gegenstand von Ermittlungen», erklärte die Polizei. Das Unglück ereignete sich demnach bereits am Dienstag.

Die auch aus US-Fernsehsendungen bekannte Combs hatte 2013 mit einem Fahrzeug mit Strahltriebwerk einen Geschwindigkeitsrekord von 640 Stundenkilometern aufgestellt. Sie wollte jetzt ihren eigenen Rekord brechen. Bereits 2018 hatte sie laut spezialisierten Internetseiten eine Geschwindigkeit von 680 Stundenkilometern überschritten. Wegen eines mechanischen Problems konnte der Rekord demnach aber nicht offiziell bestätigt werden.

Combs hatte das Ziel, einen 1976 von der Stuntfrau Kitty O'Neil aufgestellten Rekord zu brechen: Die «schnellste Frau der Welt» hatte damals in der Alvord-Wüste 825 Stundenkilometer erreicht. Ihr Fahrzeug hatte drei Räder - deswegen galt Combs als schnellste Frau auf vier Rädern.

"Fastest woman on four wheels" Jessi Combs killed in jet-car crash https://t.co/0nPU79L3VE pic.twitter.com/elelvirm6Y — Jalopnik (@Jalopnik) August 28, 2019

(scl/afp)