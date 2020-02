Jetzt meldet sich der Freund von Caroline Flack

Auf Instagram postet Lewis Burton am Sonntagmorgen ein Foto, das ihn mit seiner Freundin Caroline Flack in einer Strandbar zeigt. Vier Sätze schreibt er dazu.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

«Mein Herz ist gebrochen, wir hatten etwas ganz Besonderes zusammen. Mir fehlen die Worte, ich leide so sehr und vermisse dich so sehr.» Caroline habe sich immer sicher gefühlt bei ihm, schreibt Burton.

Er scheint sich auch kurz vor dem Tod von Caroline wiederholt bei ihr gemeldet zu haben. «Ich durfte nicht bei dir sein» – obwohl er immer wieder gefragt habe.

«Nichts wird dich zurückbringen»

Im Dezember 2019 wurde Flack verhaftet. Ihr Freund Lewis Burton warf ihr vor, ihn angegriffen zu haben. Der 27-Jährige musste mit Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

Seither wurde der Moderatorin die Kontaktaufnahme mit Burton untersagt. Sie verlor auch ihren Job als Host der erfolgreichen Kuppelshow «Love Island».

Am Freitag wurde bekannt, dass die britische Untersuchungsbehörde CPS am Prozess und dem Besuchsverbot festhalten, obwohl Lewis Burton keine Anklage gegen seine Freundin erheben wollte. Flacks Management wirft der CPS vor, einen «Show-Prozess» durchführen zu wollen. Am 4. März hätten die Anhörungen beginnen sollen.

Lewis Burton beendet seinen Post mit einem Versprechen. «Ich werde all die Fragen stellen, die du stellen wolltest und ich werde Antworten kriegen. Nichts wird dich zurückbringen, aber ich werde jeden Tag versuchen, dich stolz zu machen. Ich liebe dich von ganzem Herzen.»

Zuletzt postete Caroline Flack am Donnerstag auf Instagram eine Collage von Schnappschüssen. Am Valentinstag postete Lewis Burton ein Foto der beiden, das mit einem Herz versehen war. Darunter schrieb er: «Ich liebe dich».

Sie war mit Prinz Harry zusammen

2009 datete Fernsehmoderatorin Flack Prinz Harry (35). Vor einigen Monaten gab Flack in einem Interview zu, dass ihr nicht erlaubt sei, über ihre Vergangenheit mit dem Royal zu reden.

Caroline Flack verstarb am Samstag im Alter von 40 Jahren. Ein Anwalt der Familie gab zu Protokoll, dass sie sich das Leben genommen hatte.

