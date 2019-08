Hat Liam zu viele Drogen genommen?

Das sagt Team Miley

«Liam hat viel Alkohol getrunken und nahm auch Drogen. Damit kam Miley nicht klar», so eine der Sängerin nahestehende Quelle gegenüber TMZ.com. Miley habe zwar noch«tapfer versucht, die Ehe zu retten» – den Suchtmittel-Missbrauch von Liam konnte sie aber nicht akzeptieren.

Auch, weil sie in der Vergangenheit selber mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt habe. «Ich habe unglaublich viel gekifft», erzählte Cyrus im Jahr 2017 in der «The Tonight Show». Dann habe sie wiederkehrend den gleichen Albtraum gehabt: «Ich träumte, dass ich sterben würde, weil ich zu high war. Wenig später habe ich mit dem Kiffen aufgehört, um wieder klar denken zu können.»

Eine andere Quelle erzählt gegenüber «People», dass die Sängerin mit dem Partyverhalten von Liam ein Problem gehabt habe: «Alle denken immer, dass Miley das unreife Partygirl ist und Liam der coole Surfer-Typ. Das stimmt nicht: Liam feiert oft mit seinen Freunden – Miley hoffte, dass er aus dem herausgewachsen sei.»

Das «sehr unkomplizierte, nette Image» des «Hunger Games»-Stars sei gar nicht korrekt: «Liam hat auch eine sehr launische und provozierende Seite. Miley war aber immer für ihn da – es hat sie und ihre Beziehung belastet», so der Insider.

Das sagt Team Liam

«Das ist Bullshit», kommentierten Liam nahestehende Insider gegenüber TMZ.com die Drogen-und-Alkoholmissbrauchsvorwürfe aus Mileys Kreisen. «Diese Behauptungen sollen vom wahren Grund der Trennung ablenken: Miley war untreu.»

Die Aussage zu Mileys angeblicher Untreue wurde von den Quellen nicht weiter kommentiert. Andere Insider verneinten gegenüber Pagesix.com aber die Behauptungen: «Miley hat ihn nie betrogen, auch nicht mit anderen Frauen. Die beiden waren einander immer treu.»

Zu den Vorwürfen, dass Liam ein Hardcore-Partygänger sei, äusserten sich Freunde des Schauspielers aber: «Liam gehört zu den nettesten, gutmütigsten Menschen. Dass er stets wild und betrunken sein soll, ist absolut verrückt.»

Ein anderer Liam-Insider hat der australischen «Ok!» erzählt, dass der Schauspieler darauf gewartet habe, dass die Sängerin erwachsen werde – dies aber nicht passiert sei: «Sie möchte immer noch einfach Spass haben und die Leute schockieren.» Auch mit der Knutscherei mit Kaitlynn Carter habe sie auf Aufmerksamkeit abgezielt.

Das Techtelmechtel mit Kaitlynn Carter in Italien sei übrigens nicht spurlos an Mileys Ex vorübergegangen. «Liam wurde von den Knutsch-Bildern völlig überrumpelt und war untröstlich», so Freunde des Schauspielers gegenüber Pagesix.com.

«Liam hat sich ein normales, bodenständiges Leben mit seiner Frau gewünscht», heisst es aus dem Umfeld des Schauspielers. Miley würde momentan aber wieder zu «ihren wilden alten Tagen» zurückkehren.

Das bleibt

Zwischen den beiden sei es deshalb definitiv vorbei, fügte der Insider hinzu: «Die beiden hatten sich zwar wirklich fest geliebt – nun haben sie sich aber komplett auseinandergelebt.»

