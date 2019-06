Wie kommt Asbest in Jojo Siwas Make-up-Kit?

Der amerikanische Youtube-Star Jojo Siwa (16) brachte im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Accessoire-Brand Claire's ein eigenes Make-up-Set auf den Markt. Nun wurde jedoch das Produkt von der FDA, der amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel, zurückgerufen. Jojos Kosmetik-Set wurde positiv auf Asbest getestet.

Today, the FDA is releasing new results from its continued testing of cosmetic products for asbestos & is warning consumers to not use 2 additional products that have tested positive for asbestos & have been recalled https://t.co/p4AACHd9y8 pic.twitter.com/DYtSelENEj