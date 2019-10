«Joker» 741'000-mal auf Pornhub gesucht

Seit dem Start des neuen Kinofilms «Joker» wird im Netz zunehmend nach Joker-Pornos gesucht. So stiegen die Suchanfragen auf der Pornoseite Pornhub für den «Batman»-Bösewicht massiv an. 741'000-mal wurde der Begriff Joker seit dem 4. Oktober eingegeben. Wie die Pornoseite auf ihrem Statistikportal «Pornhub Insights» berichtet, gab es allein am 6. Oktober 291'000 Suchanfragen.

Das Phänomen soll aber nichts Neues sein. Der Anstieg von solchen Suchanfragen sei typisch, sobald ein Superhelden-Film in die Kinos komme. So hätten viele User, als «Suicide Squad» 2016 in die Kinos kam, nach Margot Robbie alias Harley Quinn gesucht.

