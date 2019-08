Jolie liefert Sohn an Uni ab und kämpft mit den Tränen

Maddox Jolie-Pitt, der älteste Sohn von Hollywoodstar Angelina Jolie (44), wird flügge: Der 18-Jährige beginnt am 2. September sein Biochemie-Studium an der Yonsei Universität in Seoul.

Für die Erstsemester-Orientierungskurse, die Ende August starten, reiste Maddox mit seiner Mutter bereits jetzt nach Südkorea – und der Abschied fiel der Schauspielerin sichtlich schwer.

Angelina kämpft mit den Tränen

Ein Student hielt die emotionale Szene von Mutter und Sohn mit dem Handy fest und teilte das Video am Mittwoch auf Instagram.

In einem der Clips erzählte Jolie, dass sie «gerade versucht, nicht zu weinen». Und verrät, wie lange sie in Südkorea bleiben werde: «Ich fliege heute wieder nach Hause. Wir haben uns die Tage zuvor Seoul angesehen.»

Sie sei sehr stolz

«Angelina wird es vermissen, Maddox nicht so oft zu sehen. Er ist aber reif genug für diesen Schritt», verriet Anfang August eine Quelle gegenüber «People».

Die 44-Jährige hatte sich auch persönlich gegenüber der Zeitschrift zu Maddox' Uni-Plänen geäussert: «Ich bin einfach nur sehr stolz und freue mich auf alles, was er vorhat.»

Das Abscheidsvideo von Angelina Jolie und Maddox siehst du im Video oben.

