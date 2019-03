«Ich bin nicht der Trennungsgrund»

Vor einer Woche wurde bekannt, dass Khloé Kardashians (34) Freund, Basketball-Profi Tristan Thompson (27), sie erneut betrogen haben soll – und zwar mit Kylie Jenners bester Freundin Jordyn Woods (21).

Woods heizte die Gerüchteküche bereits am Dienstag kräftig an, als sie auf Instagram eine Story postete, die sie in einem Fernseh-Studio zeigte. Mittlerweile ist klar: Jordyn Woods stand in Jada Pinkett Smiths (47) Online-Talkshow «Red Table Talk» Rede und Antwort.

Nur ein Kuss?

Die 21-Jährige beteuerte in der Talkshow, dass sie nicht mit dem Basketballer geschlafen habe, sondern es nur einen Kuss gegeben habe, der allerdings nichts zu bedeuten hatte.

Ausserdem sagt sie: «Ich weiss, dass ich nicht der Grund dafür bin, dass Tristan und Khloé nicht mehr zusammen sind. Diese Situation hat es ihr vielleicht schwerer gemacht und ich verstehe das, aber ich bin nicht der Grund dafür.»

Betrunken oder nüchtern?

Dies lässt die Khloé Kardashian allerdings nicht auf sich sitzen. Wütend greift sie Kylie Jenners beste Freundin auf Twitter an: «Warum lügst du? Wenn du schon an die Öffentlichkeit gehst, um dich selbst zu retten, anstatt dich bei mir zu melden und dich zu entschuldigen, dann sei wenigstens ehrlich. Übrigens du bist der Grund für die Trennung.»

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up!