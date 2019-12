Wer ist der neue Freund von Rita Ora?

Nach ihrer Trennung von Schauspieler Andrew Garfield (36) Anfang Jahr datet Rita Ora (29) wieder jemanden – und zwar Rafferty Law (23), Sohn der Schauspieler Jude Law (46) und Sadie Frost (54).

Umfrage Rita und Raff – das neue Traumpaar? Total! Meghan und Harry können einpacken.

Meh. Ich finde, das passt nicht.

Sind herzig, aber wird bestimmt nicht lange halten.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Zwischen den beiden soll es während der Dreharbeiten zu «Twist», einem modernen Remake der Romanverfilmung «Oliver Twist», ordentlich geknistert haben. Am Montagabend haben die Co-Stars Hand in Hand die Aftershow-Party der British Fashion Awards verlassen.

Die Dreharbeiten zu «Twist» haben im Oktober begonnen und laut «The Sun» daten sich Rita und Raff schon seit ein paar Wochen. Da sie nun in einer festen Beziehung sind, haben sie beschlossen, ihre Liebe öffentlich zu machen.

Höchste Zeit also, dass du mehr über Rafferty Law erfährst:

Er gibt in «Twist» sein Spielfilmdebüt

Abgesehen von einem Miniauftritt in «Repo Men» und einer Rolle im Kurzfilm «Running Man» konnte Raff seine Schauspielkünste noch nicht zum Besten gegeben. Nun hat er gleich eine Hauptrolle ergattert.

In «Twist» wird er 2021 an der Seite von Schauspielurgestein Sir Michael Cane (86), «Game of Thrones»-Star Lena Headey (46) und seiner Freundin Rita Ora in der Rolle des weltbekannten Oliver Twist zu sehen sein.

Vor drei Jahren meinte Raff in einem Interview für eine Adidas-Kampagne noch, dass Schauspielern nicht so sein Ding sei, obwohl er bereits in vielen Schulaufführungen mitgespielt habe. Seine wahre Passion: die Musik.

Er ist Frontmann einer Band



Der 23-Jährige singt, spielt Gitarre, Bass, Schlagzeug, Piano und kennt sich auch am DJ-Pult aus. Momentan frontet er die Garage-Punk-Band Outer Stella Overdrive. Ebenfalls Teil des Quartetts: Rudy Albarn, der Neffe von Blur-Frontmann Damon Albarn (51). Die Londoner haben letzten Monat ihr erstes Musikvideo veröffentlicht.



Hier ist es. (Quelle: Youtube/Outer Stella Overdrive)

Auch vorher hat Raff schon mit anderen Promi-Nachkommen musiziert. Er und Marley Mackey, Sohn von Pulp-Bassist Steve Mackey, waren zusammen das Rock-Duo Dirty Harry's.

Er ist Model

Vor seiner ersten Filmrolle kannte man Ritas neue Flamme vor allem als Model. Raff, der seinem Vater Jude mit den Jahren immer ähnlicher sieht, lief unter anderem schon für Dolce & Gabbana und DKNY über den Laufsteg, war in Timberland- und Adidas-Kampagnen zu sehen und modelte für Magazine wie «GQ Italia» oder «Teen Vogue».

Er setzt sich für Tierrechte ein

Raff ist schon sein ganzes Leben lang Vegetarier. Und wie schon seine Eltern unterstützt auch er die Tierrechtsorganisation Peta. Vergangenen Monat modelte er für ihrer Kampagne gegen die Winterjacken-Marke Canada Goose, die ihre Pelzkragen mit Kojotenfell bestücken.

Er spricht über psychische Gesundheit

«Ich finde es wichtig, dass junge Erwachsene über ihre Emotionen – und wie sie mit ihnen umgehen – sprechen», so der Schauspiel-Newcomer in einem Instagram-Post. Musik zu machen und Gedichte zu schreiben, helfe ihm dabei, harte Zeiten zu überstehen. Dazu möchte er auch andere animieren.

Das Thema sei ihm wichtig, weil er selbst Freunde habe, die mit mentalen Problemen kämpften, so Raff gegenüber dem «Evening Standard». Er und ein paar Freunde planen, nächstes Jahr zusammen einen Halbmarathon zu bestreiten. Damit wollen sie Geld sammeln, das einer Institution für psychische Gesundheit zugutekommen soll.

(zen)