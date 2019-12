Für seine Freundin wollte er die Sucht besiegen

Jared Anthony Higgins feierte erst vor einer Woche seinen 21. Geburtstag. Nun ist der als Juice Wrld bekannte US-Rapper am Sonntag überraschend verstorben: Wie TMZ.com berichtet, erlitt er am Flughafen von Chicago einen Anfall und verstarb kurze Zeit später im Spital.

Die Todesursache von Juice Wrld bleibt zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Wie die «Washington Post» schreibt, wurde für Montag eine Autopsie angeordnet. Ein Blick zurück auf das bewegte Leben von Jared Anthony Higgins.

Die Freundin

Seit vergangenem Jahr war Juice Wrld mit Ally Lotti liiert. «Ich liebe sie. Ich kann guten Gewissens in der Öffentlichkeit hinstehen und sagen, dass ich Gefühle für sie habe», schwärmte der Rapper im Sommer 2018 gegenüber der «New York Times» von der Influencerin.

Die 27-Jährige begleitete Juice Wrld regelmässig auf Tour. So auch, als er zu Beginn dieses Jahres als Support von Nicki Minaj (37) in Europa unterwegs war. Beim Konzert in Zürich holte Juice Wrld seine Ally gar auf die Bühne, um ein Ständchen für sie zu singen (siehe Video oben).

Der Medikamentenmissbrauch

Ally war es auch, die Juice Wrld dazu brachte, seinen Medikamentenkonsum unter Kontrolle zu bringen. «Du machst so viel durch mit mir. Ich weiss, dass ich dir Angst mache. Scheiss auf Codein», teilte er seiner Freundin im Juli via Twitter mit. Er wolle dem Schmerzmittel künftig komplett fernbleiben, stellte er damals klar.

Bae I’m sorry I be tweaking, you’ve put up with more than ppl know I know I be scaring you, fuck Codeine I’m done. I love you and im letting it be known publicly that ain’t shit fucking up the real love I found. Learn from this everyone. Addiction kills all but you can overcome https://t.co/VB3qxHXodL