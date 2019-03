Ehepaar Bieber macht eine turbulente Woche durch

In guten und in schlechten Zeiten halten Justin (25) und Hailey Bieber (22) fest zusammen. Mitte Februar berichtete das US-Magazin «People», dass Justin an Selbstzweifeln, Depressionen und Aggressionsproblemen leide und derzeit professionelle Hilfe in Anspruch nehme. Ein Umstand, der die junge Ehe belastet.

Doch Hailey zeigt sich stark – weicht ihrem Ehemann in diesen Tagen kaum von der Seite und scheint seine grösste Stütze zu sein. Sichtbar wurde dies vergangenen Freitag, als die beiden in einem Park in Newport Beach, Kalifornien, von Paparazzi fotografiert wurden.

Auseinandersetzung und Versöhnung

Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie Justin mit gesenktem Kopf auf einer Wiese sitzt, Hailey ihn in den Arm nimmt und über den Rücken streichelt.

In den folgenden Tagen kam es zu einem Auf und Ab der Gefühle. Wurde das Paar am Samstag – ebenfalls in einem Park – in einer hitzigen Diskussion abgelichtet, zeigte es sich tags darauf entspannt am Strand in Laguna Beach. Eines ist aber deutlich: Der 25-Jährige kämpft – mit seinen Gedanken, Tränen und Gefühlen.

Das turbulente Wochenende von Justin und Hailey siehst du oben in der Bildstrecke.

