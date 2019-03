Wir blicken auf 25 Jahre Justin Bieber zurück

Für Justin Bieber gibt es allen Grund zum Feiern: Der Sänger wird heute 25 Jahre alt. Ob er zu seinem Geburtstag die Korken knallen lässt oder den Tag mit seiner Frau Hailey gemütlich zu Hause verbringt, ist nicht bekannt. So oder so wird es für Justin ein besonderer Tag.

Am Freitag feiert Justin Bieber seinen 25. Geburtstag.

Der Musiker kann mit seinen 25 Jahren nämlich auf ein bewegtes und erfolgreiches Leben zurückblicken. 2008 wurde Bieber von Musikmanager Scooter Braun (37) auf Youtube entdeckt. Mit der Single-Auskopplung von «Baby» aus seinem zweiten Album gelang Justin dann weltweit der Durchbruch.

Zwischen Freud und Leid

In seiner Karriere konnte er bislang über 100 Millionen Tonträger verkaufen, brachte seinen eigenen Dokumentationsfilm «Never Say Never» in die Kinos und erhielt rund 154 Auszeichnungen und 298 Nominierungen bei diversen Award-Verleihungen.

Doch der Erfolg hat für Bieber auch seine Schattenseiten: Mitte Februar sorgte er mit dem Blick in sein tiefstes Inneres für Aufsehen. Der Sänger gab im «Vogue»-Interview offen zu, an Selbstzweifel, Depressionen und Aggressionsproblemen zu leiden, wirkt auf aktuellen Paparazzi-Fotos angeschlagen und müde. Der 25-Jährige bekommt aber bereits professionelle Hilfe.

GIF-Party zum 25. Geburtstag

Anlässlich seines Geburtstags wird es Zeit, dass man hinter die berühmte Person blickt und mehr über den echten Justin Bieber erfährt, beispielsweise, was sein eigentlicher Berufswunsch war und warum er vor Katzen unglaubliche Angst hat.

In der Bildstrecke oben erfährst du 25 Fakten über Justin Bieber – passend untermalt mit GIFs.

