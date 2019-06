Justin Bieber fordert Tom Cruise zum Kampf heraus

Erst Anfang Mai legte sich Justin Bieber (25) mit Rapper Eminem (46) an, nun zeigt er sich gegenüber Tom Cruise angriffslustig. Am Montag forderte der Sänger den Schauspieler zu einem überraschenden Duell heraus.

Umfrage Justin Bieber will gegen Tom Cruise kämpfen. Wer hat Chancen auf den Sieg? Ganz klar: Justin Bieber.

Was für eine Frage: Tom Cruise.

Ich finde diesen Kampf so was von dämlich und unnötig.



«Ich möchte Tom Cruise zu einem Kampf im Octagon herausfordern», schreibt Justin auf Twitter. Anschliessend richtet er sich direkt an den 56-Jährigen: «Tom, wenn du diesen Kampf nicht annimmst, dann bist du feige und wirst diesen Ruf auch nicht mehr los.»

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10. Juni 2019

MMA-Legende will den Kampf ausrichten

Warum Bieber gegen den Hollywood-Star in den MMA-Käfig (Mixed-Martial-Arts-Käfig) steigen will, verrät er nicht. Dem Musiker dürfte es aber ernst sein. «Wer würde den Kampf ausrichten? Dana White?», fragt er auf der Social-Media-Plattform – und taggt den Präsidenten der UFC (Ultimate Fighting Championship).

Der MMA-Veranstalter reagierte zwar bislang nicht auf die Anfrage, allerdings meldete sich der bekannteste UFC-Fighter nun zu Wort. Conor McGregor möchte bei dem Showdown zwischen den beiden nämlich liebend gern den Gastgeber spielen.

Bieber versus Cruise und McGregor versus Wahlberg?

«Falls Tom Cruise Manns genug ist, die Herausforderung anzunehmen, wird McGregor Sports and Entertainment den Kampf ausrichten», twitterte der 30-Jährige.

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10. Juni 2019

Kurz darauf fügte McGregor hinzu, dass er bei demselben Event gegen Mark Wahlberg (48) antreten will.

I challenge Mark Walhberg on the very same card.

Back when mark wahlberg was marky mark, I’d’ve still slapped the ears off him and took my ufc shares back.#Shares #Streams #Dazn #Espn

McGregor Sports and Entertainment — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10. Juni 2019

Twitter-Nutzer machen sich lustig

In den sozialen Netzwerken erntet die Forderung von Justin Bieber bereits Spott und Häme. Ein bearbeitetes Video hat der Sänger sogar selbst auf Twitter gepostet. Darin ist eine Kampfszene mit Tom Cruise im Film «Far and Away» aus dem Jahr 1992 zu sehen – Cruise vermöbelt seinen Gegner. Und Justin meint dazu: «Verdammt Tom, so war das aber nicht geplant.»

Damn Tom this didn’t go as planned https://t.co/C2cXfVHZyM — Justin Bieber (@justinbieber) 10. Juni 2019

Wie User auf der Social-Media-Plattform auf Justins Kampfansage reagieren, siehst du oben im Video.

(kao)