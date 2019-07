Justin Bieber zeigt seine Millionen-Villa

Im Mai kauften sich Popstar Justin Bieber (25) und seine Ehefrau, US-Model Hailey Bieber (22), in Beverly Hills in Los Angeles für rund 8,5 Millionen Franken ihre erste gemeinsame Villa. Auf Instagram gab Bieber am Wochenende nun erstmals Einblicke in das luxuriöse Heim.

Umfrage Gefällt dir das Haus der Biebers? Das, was man davon sieht, finde ich sehr schön. Da würde ich auch einziehen.

Mir gefällt es grundsätzlich – was die Deko angeht, würde ich aber einiges anders machen.

Nein, ich finde es ziemlich schrecklich.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

So filmte er per Insta-Story unter anderem die Stube, den Garten mit Pool, die Küche – und liess seine Fans sogar ins Schlafzimmer der Biebers gucken. Was auffällt: Das Ehepaar scheint Fan von abstrakter Kunst und kitschigen Dekostücken zu sein.

In der Bildstrecke oben findest du die spannendsten Schnappschüsse des Villa-Rundgangs – inklusive einer genauen Analyse des Bieber-Schlafzimmers.

(mim)