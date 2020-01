Justin Bieber ist an Borreliose erkrankt

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass der Popstar Justin Bieber (25) an Lyme-Borreliose leidet. Die Infektion wird durch Zeckenbisse übertragen. Zu den Symptomen gehören Muskel- und Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit sowie Hautausschläge.

Die auch Lyme-Krankheit genannte Infektion wird durch das Bakterium Borrelia burgdorferi oder andere Borrelien ausgelöst, die in der Regel von Zecken übertragen werden. Die Erkrankung kann verschiedene Organe betreffen, speziell die Haut, das Nervensystem und die Gelenke. Die Lyme-Borreliose kommt sowohl beim Menschen als auch bei verschiedenen Säugetieren und Vögeln vor.

Quellen des Nachrichtenportals TMZ.com berichten, dass Biebs in seiner anstehenden Doku-Serie erstmals über den Kampf mit der Krankheit spricht. Vergangenes Jahr seien die Symptome ausgebrochen, eine Diagnose hätten die Ärzte jedoch erst gegen Ende 2019 stellen können.

Bieber bestätigt die Berichte

Auf Instagram nahm der 25-Jährige gestern Nacht auch gleich selbst Stellung zu den Gerüchten. Er teilte einen Screenshot des «TMZ»-Artikels und schrieb: «Viele Leute sagten immer wieder, dass Justin Bieber wie Scheisse oder auf Chrystal Meth aussieht. Sie schafften es dabei jedoch nicht, zu erkennen, dass bei mir kürzlich die Lyme-Borreliose diagnostiziert wurde.» Damit bezieht sich JB auf fiese Kommentare über seine Hautprobleme.

Zudem habe er auch an chronischem Pfeifferischen Drüsenfieber gelitten. Dies habe seine Haut, Gehirnfunktion, Energie und allgemeine Gesundheit beeinträchtigt. Er lässt seine 124 Millionen Follower ausserdem wissen, dass sie in seiner bevorstehenden Doku-Serie, die am 27. Januar auf Youtube erscheint, mehr über seinen Kampf mit der Gesundheit erfahren werden.

Er ist auf dem Weg der Besserung

Die Borreliose gilt zwar weitgehend als heilbar, kann jedoch langfristige Folgen mit sich ziehen, wenn sie nicht früh genug erkannt wird. Der Sänger schreibt in seinem Post, dass er dank der richtigen Behandlung nun dabei sei, die Krankheit zu besiegen. «Die letzten Jahre waren hart», so Biebs. Beendet den Post aber mit einer positiven Note: «Ich bin bald zurück – und werde besser sein denn je.»

JB meldete sich letzte Woche mit einer neuen Single zurück:



Die angeschlagene Gesundheit des Kanadiers sei laut TMZ.com auch der Grund gewesen, weshalb er vier Jahre lang keine neue Solomusik veröffentlicht habe. Sein Umfeld habe sichergehen wollen, dass er genug fit sei, um ein Album zu veröffentlichen und auf Tour zu gehen.

Hailey Bieber nimmt ihren Mann in Schutz

Auch seine Frau, Hailey Bieber (23), hat sich online zu den Neuigkeiten geäussert. Auf Twitter weist sie jene Leute zurecht, die den Ernst der Erkrankung ihres Mannes kleinreden. «Bitte recherchiert zuerst und hört euch die Geschichten jener Menschen an, die seit Jahren darunter leiden. Sich über eine Krankheit lustig zu machen, die man nicht versteht, ist nie der richtige Weg», so das Model.

In einem weiteren Tweet dankt sie zudem Bella (23) und Gigi Hadid (24) sowie deren Mutter Yolanda (55) – alle drei leiden an Lyme-Borreliose. Die Hadids hätten sie mit vielen Infos versorgt und ein offenes Ohr für ihre Fragen gehabt. «Ich liebe euch drei grossartigen Frauen!», so die 23-Jährige.

I wanna say a huge thank you to @YolandaHadid and @bellahadid and @GiGiHadid for bringing me so much clarity and information on Lyme disease and for helping answer my questions about course of action, symptoms etc. Love you 3 amazing women! — Hailey Bieber (@haileybieber) January 8, 2020

Auch Musikerin Avril Lavigne (35) widmet sie einen Dankeschön-Tweet. Die Kanadierin leidet ebenfalls an der Infektionskrankheit und hat anlässlich der News zu Justin einen Instagram-Post verfasst. Sie selbst unterstützt Betroffene mit einer eigenen Stiftung.

and sending so much love to @AvrilLavigne thank you for all you do to educate people about Lyme. You’re amazing 💕 — Hailey Bieber (@haileybieber) January 8, 2020

