K-Pop-Star Sulli stirbt mit 25 Jahren

Am Montagmorgen wurde K-Pop-Star Sulli von ihrem Manager tot in ihrer Wohnung in der Nähe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul aufgefunden. Wie die zuständige Polizei mitteilte, wollte er die 25-Jährige persönlich besuchen, nachdem er sie längere Zeit telefonisch nicht hatte erreichen können.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Die genaue Todesursache ist noch ungeklärt, wie die Polizei weiter berichtete. Laut den Beamten besteht aber Verdacht auf Suizid.

Sie war in einer der erfolgreichsten K-Pop-Bands

Sulli, mit bürgerlichem Namen Choi Jin-ri, war während sechs Jahren Mitglied der erfolgreichen K-Pop-Band F(x). 2015 kündigte sie jedoch ihren Austritt aus der Gruppe an.

Offiziell hiess es, sie wolle ihre Solokarriere als Musikerin und Schauspielerin vorantreiben. Verschiedene südkoreanische Medien berichteten jedoch, ihr Ausstieg habe damit zu tun, dass ihr die Berühmtheit und der Druck zu viel geworden seien.

Sulli sorgte für Aufsehen

In der Vergangenheit sorgte Sulli in Südkorea immer wieder für Aufsehen. Zum Beispiel, weil sie sich in den sozialen Medien oft ohne BH gezeigt hatte – und sich abzeichnende Brustwarzen ein No-go sind in dem Land. In den sozialen Medien sah sie sich regelmässig mit gehässigen Kommentaren konfrontiert.

Das hinterliess Spuren: Die Musikerin äusserte sich öfter darüber, dass sie psychische Probleme habe. In einem früheren Insta-Post erzählte Sulli, dass sie «unter Panikattacken sowie sozialer Phobie» leide.

In einem weiteren Post von 2018 schrieb sie: «Sogar meine engsten Freunde haben mich verlassen. Ich war sehr verletzt und fühlte mich, als ob mich niemand verstehen würde – schliesslich bin ich daran zerbrochen.» Der Post wurde inzwischen gelöscht.

