Kanye West disst Drake in mehr als 80 Tweets

Die Fehde zwischen Kanye «Ye» West und seinem Kollegen Drake zieht sich bereits seit einiger Zeit hin. Eigentlich waren die beiden Musiker mal eng befreundet, bis es zu einem grossen, öffentlichen Streit mit anschliessender Entschuldigung von West kam. Nun scheinen sich die Fronten zwischen den Rappern erneut verhärtet zu haben.

In der Nacht auf Freitag gab der 41-jährige Kanye in gewohnter Manier alle paar Minuten einen Tweet ab. Der Inhalt seiner mit Schimpfwörtern garnierten Kurznachrichten waren böse Anschuldigungen an seinen ehemaligen Kumpel Drake.

Streit wegen Songrechte

Kurz vor 22 Uhr begann West seinen Posting-Marathon auf Twitter und behauptete, der Kanadier Drake sei ein «schlimmerer Fake als Wrestling». Grund: Drake will scheinbar, dass Kanye ihm die Rechte für ein Sample gibt, das Drake in «Say What's Real» benutzt hat.

This proves shit faker than wrestling pic.twitter.com/E9wzNycJna — ye (@kanyewest) 13. Dezember 2018

Ye forderte daraufhin auch eine Entschuldigung für Drakes Diss in «No Style», in dem der 32-Jährige Kanyes Yeezys schlechtgemacht habe.

Still need that apology for mentioning the 350s and trying to take food out your idols kids mouths — ye (@kanyewest) 13. Dezember 2018

Drohanruf von Drake

In einer anderen Kurznachricht schrieb West, dass er Drake niemals absichtlich wehtun würde und auch «nie einen Diss-Track gemacht» habe.

I would never intentionally try to hurt you bro I never even heard none of the diss records That ain’t my MO never did a diss record — ye (@kanyewest) 13. Dezember 2018

Anschliessend schrieb sich der Ehemann von Kim Kardashian wieder in Rage und twitterte etwa ein Dutzend Kurznachrichten – bis sich scheinbar sein Kontrahent persönlich bei ihm meldete. «Drake hat mich angerufen und mir gedroht», so West auf Twitter.

Drake called trying to threatened me — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

Kein Drake ohne Kanye

Ye erklärte, dass er dem «God's Plan»-Rapper die Rechte für das Sample nicht abgeben werde, worauf Drake ihm angeblich gedroht habe. «Es gäbe keinen Drake ohne Kanye West, also droh mir niemals», twitterte der 41-Jährige.

There would never be a drake without a Kanye west so never come out your mouth with a threat — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

«Also Drake, sollte mir oder meiner Familie irgendetwas passieren, dann bist du der Hauptverdächtige», so Kanye.

So drake if anything happens to me or anyone from my family you are the first suspect So cut the tough talk — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

Gute Miene zum bösen Spiel

Nach weiteren zig Tweets fügte der 41-Jährige an: «Droh niemals Norths, Saints und Chicagos Vater, Bro» und bat: «Lass mich und meine Familie in Ruhe, Bro.»

Never threatened north and saint and Chicago’s daddy bro — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

Leave me and my family alone bro — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

Zudem versuchte Kanye West Drake zu besänftigen und sagte, dass er ihn liebe und er ihn nie verletzten würde. Sein kanadischer Kollege würde ihn für etwas hassen, was er nie getan habe.

I’m Ye bro Remember that I love you I would never intentionally hurt you That’s what I’ve been saying to you — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

You’re mad at me for something I didn’t do — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

Friedlicher Abschluss

Wenige Minuten danach kam Kanye wieder auf seine Familie zurück und warf dem 31-Jährige vor: «Du hast die Sicherheit von mir und meiner Familie in Gefahr gebracht».

You threatened the safety of me and my family — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

Am Ende seines Tweet-Marathons versuchte Kanye einzulenken: «Ich habe ebenfalls Fehler gemacht und habe das Karma zu spüren bekommen. Niemand ist perfekt. Das Universum testet uns». Zum Schluss ergänzte er: «Nur positive Vibes»

I’ve made mistakes and have karma No man is perfect The universe will test us — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

All positive vibes — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

Ariana Grande will das Scheinwerferlicht für sich

Drake selbst hat sich bislang nicht zu Wort gemeldet, dafür aber Sängerin Ariana Grande. Die 25-Jährige bittet die Herren, ihren Streit für einige Stunden beizulegen. Am Freitag release sie gemeinsam mit Miley Cyrus (26) einen neuen Song und hätte gern die ganze Aufmerksamkeit für sich.

guys, i know there are grown men arguing online rn but miley and i dropping our beautiful, new songs tonight so if y'all could please jus behave for just like a few hours so the girls can shine that'd be so sick thank u — Ariana Grande (@ArianaGrande) 14. Dezember 2018

