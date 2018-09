Kanye West will die Likes abschaffen

Kanye West (41) ist auf einer Mission – und er könnte damit Social Media revolutionieren. In seinen jüngsten Tweets und Instagram-Posts thematisiert der Rapper, Designer und Zeitgeist-Philosoph, wie ungesund und gar gefährlich die Jagd nach Likes und Followern seiner Meinung nach ist.

Umfrage Könntest du ohne Likes leben? Super! Was für eine Erleichterung das wäre! Es würde uns allen viel besser gehen ohne Likes.

Interessant, aber ich denke nicht, dass es umgesetzt wird.

Unnötig! Mir macht es Spass zu sehen, wie viele Likes ich holen kann.

Das Ganze ist echt tiefgründig, ich muss da noch drüber nachdenken.



Nutzer würden auf der Suche nach Bestätigung Likes mit Liebe verwechseln, schreibt er auf Insta. Und Kanye geht noch weiter: «Menschen begehen Suizid, weil sie nicht genug Likes erhalten.»

Wie die Penisgrösse auf dem T-Shirt

Deshalb will Kanye Likes- und Followerzahlen hinterfragen – und aus der Sichtbarkeit verbannen. «Ich möchte auf Social Media mitmachen können, ohne meine Likes und Follower zeigen zu müssen», schreibt er. Zur Veranschaulichung zieht Kanye einen Vergleich: «Deine Likes zu zeigen ist wie öffentlich zu machen, wie viel Geld du auf der Bank hast, oder auf dein T-Shirt zu schreiben, wie gross dein Penis ist.»

Sein konkreter Vorschlag: So wie man die Kommentarfunktion deaktivieren könne, sollte man auch die Anzeige der Anzahl Follower und Likes ausschalten können. Die Zahlen hätten «einen immensen, schlechten Einfluss auf das Selbstwertgefühl».

Konferenz mit allen wichtigen Social-Media-Managern

West will handeln: Er fordert die Chefs von Twitter, Instagram, Facebook und Snapchat direkt auf, eine gemeinsame Sitzung zum Thema abzuhalten und diese per Livestream in die Welt hinaus zu übertragen.

Snapchat-Vize Ben Schwerin antwortete bereits auf Kanyes Aufforderung: «Wir hören dir zu und sind da für dich. Was du schreibst, ist sehr zeitgemäss und wichtig.» Snapchat habe «einige coole Ideen», gern sei man bereit, mit Kanye nach Lösungen zu suchen, um dem Social-Media-Druck entgegenzusteuern. Schliesslich soll man auf Social Media kreativ sein und sich ausdrücken können, so Schwerin. Das ständige Vergleichen könne «sehr negativ» sein.



