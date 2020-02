Kanye lässt Kim die Einkaufstaschen tragen

Vergangene Woche waren Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) anlässlich der Pariser Fashion Week in der französischen Hauptstadt unterwegs. Dabei spielten sich einmal mehr kuriose Szenen ab, über die sich das Internet nun amüsieren.

So etwa ein öffentlicher Kuss des Ehepaars (siehe Video oben): Nach einem Shoppingtrip werden Kim und Ye knutschend in einem Lift erwischt. Beide grinsen peinlich berührt, als sie ihre Zuschauer bemerken. Eilig verlässt der Rapper den Aufzug.

«Er ist so egozentrisch»

Seine Frau lässt Kanye jedoch samt den grossen Einkaufstaschen im Lift zurück. Sichtlich aus dem Konzept gebracht sammelt Kim die Taschen vom Boden auf, während sich die Lift-Türen bereits wieder schliessen.

Auf Twitter macht die von Fans gefilmte Szene aktuell die Runde. «Gibt es Leute, die bei bestem Willen denken, dass Kanye ein Gentlemen ist? Er ist so egozentrisch – das überrascht nicht», wird in diesem Tweet geurteilt.

Who in their right mind thinks Kanye is a Gentleman? He is so full of his self, this is no shock lol