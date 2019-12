Karl Lagerfelds Assistent verrät Todesursache

Am 19. Februar ist Karl Lagerfeld im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war über 30 Jahre lang Chefdesigner von Chanel. Bisher hat man angenommen, dass der Deutsche an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sei.

Doch nun hat sein persönlicher Assistent die tatsächliche Todesursache bekanntgegeben. Wie Sebastien Jondeau in einem Interview mit dem französischen Magazin «Paris Match» sagte, habe Karl Lagerfeld nicht an Bauchspeicheldrüsenkrebs, sondern an Prostatakrebs gelitten.

Bereits 2015 soll Karl Lagerfeld die Diagnose erhalten haben. Er habe damals Jondeau offenbart, dass er Probleme mit dem Urinieren habe. Bei einer anschliessenden Untersuchung wurde Krebs diagnostiziert. Karl Lagerfeld soll seinen Verwandten nichts von der Krebsdiagnose erzählt haben.

