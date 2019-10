Sorry Kate, aber William stiehlt dir die Show

Fünf Tage dauert die über 1000 Kilometer lange Reise von Prinz William (37) und Herzogin Catherine (37) durch Pakistan. Der Schwerpunkt der Royal-Tour liegt darauf, «das Land in seiner heutigen Form zu präsentieren – als eine dynamische, aufstrebende und zukunftsorientierte Nation».

Schon im Vorfeld der «komplexesten Tour» der Cambridges, wie der Kensington-Palast den Trip betitelte, hatten die Mitarbeiter des Herzogs und der Herzogin diverse Herausforderungen zu bewältigen.



Sie passen sich ihrer Umgebung an

Neben den hohen Sicherheitsvorkehrungen – 1000 Polizisten beschützen das Paar – musste für das muslimisch geprägte und überaus konservative Land die königliche Garderobe angepasst werden.

Täglich zeigt sich Catherine in traditionellen und farbenfrohen Outfits, die sich aus bodenlangen Röcken, langen Hosen und/oder langen Blusen zusammensetzen. Auch ihr Ehemann trug bereits pakistanische Gewänder und stahl Kate an einem Abend sogar die Show. Die schönsten Bilder siehst du oben in der Bildstrecke.

Der Nachwuchs blieb in Grossbritannien

Die Kinder, Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1), hat das Herzog-Paar übrigens in London gelassen. Zu gefährlich ist die Reise durch das von Terror geprägte Land. Auf sich allein gestellt sind die drei hinter den Mauern des Kensington-Palastes aber nicht.

Während ihre Eltern fast 6000 Kilometer entfernt sind, wird der Royal-Nachwuchs von Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo betreut. Seit 2014 greift sie William und Kate bei der Kinderbetreuung unter die Arme. Zudem schauen auch die Grosseltern Michael (70) und Carole (64) Middleton zu ihren Enkeln.



