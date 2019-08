Heidis Hochzeitskleid war gar nicht mal so teuer

Heidi Klum hat in Weiss geheiratet: Sie hat sich für ein traditionelles Kleid mit Schleier entschieden. Aber mit besonderen Details: Die Robe war mit Glitzersteinen verziert, die Ärmel waren extra-puffig gestaltet und liessen die Schultern frei, auf Schuhe verzichtete die Braut.

Die Designer

Das Kleid stammt von Kaviar Gauche, schreibt Bild.de. Das in Berlin ansässige Label ist auf Brautkleider spezialisiert und betreibt je einen Store in Berlin, München und Düsseldorf.

Die zwei Macherinnen der Marke kennt Heidi schon länger: Sie waren 2019 auch bei «Germany's next Topmodel» in einer Folge dabei, als die Models Brautmode präsentieren mussten – und die beiden feiern auch vor Ort auf Capri zusammen mit Heidi und Tom.

Das Kleid

Hergestellt wurde das Kleid gemäss Bild.de aus Batist, einer besonders feinen Stoffart, die meist aus Leinen oder Baumwolle gewoben wird. Perfekt für die glamouröse Bootsparty in der italienischen Sommerwärme.

Es erinnerte an ein Königinnenkleid: mit voluminösen Ärmeln, einer grossen Schleife vor dem Bauch, besticktem Bustier und transparenten Glitzersteinen.

Der Preis

Kaviar Gauche bietet seine Kreationen im Online-Shop für mehrheitlich zwischen 2000 und 3000 Euro an. Die aufwändigsten Modelle kommen auf rund 5000 Euro, was 5500 Franken entspricht. Auch wenn Heidis Massanfertigung besonders üppig ausfällt, schätzt RTL den Wert des Kleides auf 2000 Euro. Damit ist das Kleid preislich durchaus Durchschnitt.

Höchstwahrscheinlich hat Heidi dafür ja ohnehin nichts bezahlt: Mit der Präsenz bei GNTM und der Medienaufmerksamkeit rund um die Hochzeit hat sie für das Label Werbung von immensem Wert gemacht.

Die Kommentare

Heidis persönlicher Traum in Weiss kommt nicht bei allen gut an: So gibt es auf der Facebook-Page des Lifestyle-Portals «Iconist» zahlreiche böse Kommentare.

«Sie hat genügend Geld, warum hat sie sich kein geschmackvolles Kleid gekauft?», fragt eine Userin. Eine andere schreibt: «Ist das die Bettdecke aus dem Hotel?»

