Keira Knightley spielt mit ihren Zähnen «Despacito»

Seit Jahren begeistert Keira Knightley ihre Fans in Hollywood mit ihren Schauspielkünsten. In der Late-Night-Show von Moderator Jimmy Fallon gibt sie ein weiteres Talent preis – Knightley kann Musik mit ihren Zähnen machen.

Das Talent erkannte sie, als sie zwischen sieben und acht Jahren alt war. Ein Mitschüler, trat in einer Talentshow auf und machte es vor. Die heute 33-Jährige sagt: «Er war der coolste Junge der Schule. Ich glaube, anschliessend konnte es jeder im Schulhaus.»

Für Jimmy Fallon und die Zuschauer gab es sogleich eine Kostprobe. Sie spielte «Raindrops Keep Fallin' on My Head» und «Despacito». Knightley erntete für ihre Darbietung tosenden Applaus.



Und falls es tatsächlich solche gibt, die nicht mehr wissen, wie Despasito original klingt: Hier der Clip. (Video: Youtube)



(fss)