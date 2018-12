Kendall Jenner teilt intimen Liebesbrief

Kendall Jenner (22) verblüffte ihre Fans, als sie am Mittwoch einen Liebesbrief in ihrer Insta-Story postete, in dem der Verfasser seine «innigsten Gefühle» offenbart. «Kendall, meine Liebe zu dir wird von Minute zu Minute stärker», heisst es in der handgeschriebenen Mitteilung. «Ich werde dich lieben, bis der Tod uns trennt. Wir sind für immer miteinander vereint, Körper und Seele, und ich möchte, dass du weisst, dass ich dich von ganzem Herzen liebe.»

Umfrage Hast du schon einmal einen handgeschriebenen Liebesbrief erhalten? In meiner frühen Jugend ja, aber jetzt schon lange nicht mehr.

Ja! Aber jetzt kriege ich nur noch viele süsse SMS und Whatsapp-Nachrichten.

Leider nein. Aber ich habe schon selbst welche verfasst.

Ja, sogar mehrere. Noch heute bekomme ich von meinen Schatz ab und zu Liebesbriefe.

Nein. Das ist mir alles viel zu kitschig! Auf Liebeserklärungen und Romantik kann ich gut verzichten.



Bloss: Den Absender hat das Model geschwärzt. Damit geht das Ratespiel unter den Fans aber erst los: Wer hat diese Liebeserklärung verfasst? Ob es einer ihrer berühmten Ex-Freunde oder mutmasslichen Affären war? Harry Styles, warst du es? Die Antwort erfährst du im Video oben.

(Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro7/Sat1.)

(don)