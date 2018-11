Wer weiss, wo Kevin Spacey ist?

Wo ist Kevin Spacey (59)? Im Zuge der #MeToo-Bewegung wurde der Schauspieler im Oktober 2017 von «Star Trek»-Schauspieler Anthony Rapp (47) und anderen Männern beschuldigt, sie sexuell belästigt zu haben.

Kurz darauf wurde er von seinem Engagement in der Erfolgsserie «House of Cards», in der er die Hauptrolle von US-Präsident Underwood spielte, entbunden, und auch aus dem Film «All the Money in the World» herausgeschnitten. Er checkte im November in eine Entzugsklinik ein – und seither ist vom Oscargewinner weder etwas zu hören noch zu sehen.

«Er ist einfach verschwunden»

«Er ist ein totaler Einsiedler», sagte ein Freund von ihm zur «Daily Mail». «Niemand hat von ihm gehört. Er ist einfach verschwunden. Es ist fast ein Wunder, dass jemand von seiner Bekanntheit das schafft – in einer Welt, in der jeder ein Handy hat.»

Die britische Zeitung hat mit vielen weiteren von Spaceys Freunden, Kollegen und Bekannten in Grossbritannien und den USA gesprochen, um einzugrenzen, wo sich der Schauspieler aufhalten könnte. Die Möglichkeiten siehst du oben in der Bildstrecke.

Auf Spaceys Website gab es vor kurzem eine Veränderung: Dort prangt jetzt einzig ein Gemälde von ihm – das er womöglich selbst gemalt hat. Mehr dazu im Video unten.





