«Jordyn ist nicht schuld an der Trennung»

Am Freitag gab Jordyn Woods (21) ihr erstes Interview seit Bekanntwerden ihres angeblichen Techtelmechtels mit Khloé Kardashians (34) Freund Tristan Thompson (27).

Das Model beteuerte in Jada Pinkett Smiths «Red Table Talk», dass es zwischen ihr und Thompson nur zu einem unbedeutenden Kuss und nicht zu einem Schäferstündchen gekommen sei. Sie wies zudem die Schuld an der Trennung von Kardashian und Thompson von sich.

Jordyn Woods äussert sich erstmals zum Skandal

Eine Quasi-Entschuldigung

Khloé Kardashians Reaktion liess nicht lange auf sich warten. «Warum lügst du, Jordyn?», twitterte sie, «du bist der Grund, warum meine Familie sich getrennt hat!»

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019

Nachdem sie eine Nacht darüber geschlafen hatte, klangen ihre Tweets am Samstag ungleich versöhnlicher. «Diese Woche war schrecklich und ich weiss, dass ihr das Thema satt habt», schrieb die Mutter der knapp einjährigen True – was natürlich völliger Quatsch ist: Wir alle können gar nicht genug vom Kardashian-Drama bekommen, schliesslich hast du genau deswegen diesen Artikel angeklickt.

Und weiter: «Ich befinde mich auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle und habe Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen.»

This has been an awful week & I know everyone is sick of hearing about it all (as am I). I’m a rollercoaster of emotions & have said things I shouldn’t have. Honestly, Tristan cheating on me & humiliating me, wasn’t such a shock as the first time. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

Jordyn sei für Khloé wie eine kleine Schwester (gewesen)

«Schlimmer, als ein zweites Mal von Tristan betrogen und verletzt zu werden, war es, von jemand anderem, der mir so nahe steht, hintergangen zu werden», fuhr Kardashian in einem nächsten Tweet fort.

«Von einer Person, die ich liebe und wie eine kleine Schwester behandle. Aber Jordyn ist nicht schuld an der Trennung meiner Familie. Dafür ist Tristan verantwortlich.»

What’s been harder & more painful is being hurt by someone so close to me. Someone whom I love & treat like a little sister. But Jordyn is not to be blamed for the breakup of my family. This was Tristan’s fault. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

Sie schloss die Tweet-Serie so: «Ich muss mein Leben weiterleben und mich auf die schönen Dinge konzentrieren: meine Familie, meine Gesundheit und mein schönes Baby True.» Die Kleine zeigte sie dann gleich auch in einem neuen Insta-Post:

Auch bei Kylie solls kriseln

Im «Red Table Talk»-Interview deutete Woods zudem an, dass sie und ihre BFF Kylie Jenner (21) – Khloé Kardashians Halbschwester – aktuell nicht mehr befreundet sind. Jenners Beziehung mit Rapper Travis Scott (26) scheint zudem auch gerade auf wackligen Beinchen zu stehen – mehr dazu gibts oben in der Bildstrecke.

Dort siehst du auch, was Beauty-Mogul Jeffree Star (33) zur Affäre Kardashian-Thompson-Woods zu sagen hat – notabene ohne dass ihn jemand nach seiner Meinung gefragt hat.

