Kim Kardashians Baby Nummer vier ist da

Das nächste Kardashian-Baby ist da. Kim Kardashian twitterte am Freitag die Geburt ihres Kindes. Sie schrieb: «Er ist hier und er ist perfekt!»

Für die Geburt beanspruchten Rapper Kanye West und Promi-Sternchen Kim Kardashian (38) eine Leihmutter. Kardashian und West hatten vor mehr als einem Jahr mit Hilfe einer Leihmutter bereits ihre Tochter Chicago bekommen. Das Paar hat ausserdem Sohn Saint (3) und Tochter North (5).

In einem weiteren Tweet äusserte sich Kardashian zum Aussehen ihres Jungen: «Er sieht aus wie Chicagos Zwilling. Ich bin sicher, dass er sich noch verändern wird, aber momentan sieht er so aus wie sie.»

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨