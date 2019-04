North West ist der Star in Kanyes Gottesdienst

Tritt North West in die Fussstapfen von Kanye? Das nötige Showtalent scheint sie zumindest mitzubringen, wie ihre Performance bei der jüngsten Sonntagsmesse des 41-Jährigen zeigt.

In ihrem orangefarbenen Outfit schnappte sich die Fünfjährige nämlich selbstbewusst das Mikrofon und performte wie ein kleiner Profi den Song «As» von Stevie Wonder aus dem Jahr 1977. Ihr Vater sass stolz und mit breitem Grinsen tanzend hinter ihr.

Mama Kim Kardashian (37) war bei der Messe natürlich ebenfalls anwesend und hielt die Performance ihrer Tochter auf Insta fest. Ob das Mikrofon von North eingeschaltet war oder ob sie nur ein bisschen Show machte, geht aus dem Clip allerdings nicht klar hervor. Den Auftritt siehst du oben im Video.

Sonntagsmesse beehrt das Coachella

Erst vor kurzem hatte Kanye West in einem Flugzeug vor 737 Passagieren verkündet, dass er am diesjährigen Coachella auftreten werde. Das Besondere daran: Anders als Ariana Grande (25), Childish Gambino (35) und Khalid (21) wird der Rapper kein Musik-Set spielen, sondern am Ostersonntag einen Gottesdienst abhalten.

Gegenüber der «Elle» erklärte seine 38-jährige Ehefrau: «Es ist ein heilendes Erlebnis für meinen Ehemann. Es ist nur Musik, da gibts keine Predigt.»

Trotzdem ist dem Rapper sein Glaube wichtig. «Er glaubt an Jesus und der Sunday Service hat einen christlichen Vibe. Aber er predigt nicht. Es ist nur ein sehr spirituelles, christliches Erlebnis», so Kim weiter.

COACHELLA 2019 SUNDY SERVICE EASTER SUNDAY pic.twitter.com/YxY86gguft — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31. März 2019

Promis lieben den Gottesdienst

Seit Januar tauchen Videos und Bilder von Wests wöchentlichem Sonntagsgottesdienst auf. Zu Kanye-Hits wie «Power» und «Father Stretch My Hands» singt ein Gospelchor, Tochter North tanzt dazu.

Die Zeremonie kommt gut an: Promis wie Katy Perry (34), Orlando Bloom (42), Courtney Love (54) und David Letterman (71) sollen schon teilgenommen haben.

Um Kanyes Messe mitzuerleben, muss man nicht Christ sein, wie Kim schildert: «Kourtneys beste Freunde kommen auch immer, und sie sind muslimisch. Alle meine jüdischen Freunde sind am Sonntag gekommen und haben es geliebt.»

Weiter sagte sie: «Jeder, der kommt, versteht, dass es einfach ein heilendes Erlebnis ist mit einem grossartigen Chor und grossartigen Botschaften über die Liebe, mit denen man in die Woche startet.»

Gottesdienst für alle?

Ob jeder Coachella-Besucher mit dem Festivalbändeli am Ostersonntag-Gottesdienst teilnehmen kann, ist bislang unklar. Im Interview mit der «Elle» meinte Kim jedoch, sie würde sich wünschen, dass jeder diese Erfahrung machen könne, weil es «sehr speziell und so cool» werde.

