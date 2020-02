Kirk Douglas spielte am liebsten Bösewichte

Kirk Douglas, der am 5. Februar mit 103 Jahren gestorben ist, spielte in mehr als 80 Filmen mit, oft unter grossen Regisseuren wie Billy Wilder, Howard Hawks, Otto Preminger und Elia Kazan. Allein mit seinem Leinwandfreund Burt Lancaster stand er sieben Mal vor der Kamera – vom Gangsterdrama «14 Jahre Sing Sing» bis hin zur selbstironischen Gaunerkomödie «Archie & Harry – sie können's nicht lassen».

1996 erhielt Douglas den Oscar für sein Lebenswerk

In seinen Filmen hatte Douglas eine Vorliebe für Bösewichte, Draufgänger und schmutzige Helden. Dreimal wurde er für den Oscar nominiert: für die Rolle des rücksichtslos-ehrgeizigen Boxers in «Zwischen Frauen und Seilen», als machtbesessener Filmproduzent in «Stadt der Illusionen» und für sein packendes Künstlerporträt «Vincent van Gogh – ein Leben in Leidenschaft». 1996 konnte er schliesslich den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk in Empfang nehmen.

Douglas gründete Produktionsfirma

Wie viele seiner Helden hat auch Douglas sich nie dem Druck von oben gebeugt. Mit der Gründung einer Produktionsfirma wurde er in Hollywood sein eigener Herr. Er gab ihr den Namen seiner aus der Ukraine stammenden Mutter Bryna. Für die Grossproduktion «Spartacus» unter der Regie von Stanley Kubrick verpflichtete Douglas Dalton Trumbo als Drehbuchschreiber, obwohl dieser auf der schwarzen Liste der geächteten kommunistischen Künstler stand. Er selbst trumpfte in dem teuren Historienepos als der legendäre Sklavenanführer auf.

Hollywood-Legende Kirk Douglas ist tot



(leg/sda)