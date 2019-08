Wo ist Dakota Johnsons Zahnlücke plötzlich hin?

Bei der Premiere von «Peanut Butter Falcon» in Los Angeles posierte Dakota Johnson (29) wie gewohnt auf dem roten Teppich. Doch als sie lächelte, wurde klar: Etwas fehlt. Die Schauspielerin hat keine Zahnlücke mehr.

Umfrage Trauerst du um Dakotas Zahnlücke? Sehr. Noch mehr als um meinen verstorbenen Hamster.

Bestimmt nicht.

Ein bisschen schon. Ich mochte die Lücke.

Nein, solange Dakota happy ist, bin ich auch happy.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Seit ihrem Durchbruch mit «Fifty Shades of Grey» 2015 war sie für die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen bekannt. In einem Video für die «Vanity Fair» versuchte sie 2017 gar, verschiedene Gegenstände darin festzuklemmen – darunter eine Kreditkarte, Zahnstocher und ein Glacestängeli.

Hat sie die Zahnlücke richten lassen?

Schon andere Promi-Kolleginnen wie Jordyn Woods (21) und Demi Lovato (26) haben sich von ihren Zahnlücken verabschiedet und liessen den Abstand zahnmedizinisch schliessen – mit Veneers wird die Lücke einfach aufgefüllt, mit einer Spange kann es bis zu zwei Jahre dauern, bis sie zu ist.

Bei Dakota ist die neue Lückenlosigkeit allerdings ein unerwünschter Nebeneffekt, wie sie in der Nacht auf Dienstag in Jimmy Fallons (44) «The Tonight Show» verriet. Sie liess eine Spange entfernen, die seit ihrer Teeniezeit hinter ihren Zähnen angebracht war.

Neue Probleme ohne Zahnlücke

Der Grund: «Ich hatte Nackenschmerzen, woraufhin meine Kieferorthopädin vorschlug, die Spange rauszunehmen, um zu schauen, ob sich mein Kiefer verändert hat. Das hat geholfen und meine Zahnlücke schloss sich von selbst.»

Sie müsse sich nun mit einem neuen Problem herumschlagen: Essen, das zwischen den Zähnen steckenbleibt. «Früher rutschte es einfach durch.»



Dakota Johnson äussert sich in «The Tonight Show» zu ihren veränderten Beisserchen. (Quelle: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Dakota trauert – die Fans tun es ihr gleich

Dakota hofft, dass ihre Zahnlücke eines Tages ein Comeback feiert: «Wenn es so vorherbestimmt ist, wird es passieren.»

Bis dahin wünsche sie sich die nötige Privatsphäre zum Verarbeiten des Geschehenen. Denn: «Die Sache mit meiner Zahnlücke macht mich traurig.» Natürlich können dabei weder sie selbst noch Jimmy ein Pokerface wahren (dieses Problem kennt man bei ihm ja sowieso zur Genüge aus «Saturday Night Live»).

Auf Twitter wird ebenfalls getrauert: Viele User vermissen Dakotas Zahnlücke mindestens so sehr wie sie selbst.

Zur Zahnlücken-Gang gehört sie jetzt nicht mehr.



me ripping the "gap tooth gang" friendship necklace from dakota johnson's neck pic.twitter.com/ho5oIAavRY — yikes but like nikes (@lozerlizzie) August 6, 2019

Ein Fan ist sehr wütend.



me @ dakota johnson for closing her gap pic.twitter.com/3qAWqa1M9n — k (@wtvrkathleen) August 5, 2019

An manchen ist Dakotas Markenzeichen bislang wohl vorbeigegangen.



I do have to admit, I had to google Dakota Johnson’s tooth gap to know what the uproar was about. — GreatRB (@GreatRB1) August 6, 2019

Dieser Nutzer hingegen fand Dakotas Zahnlücke die beste von allen.



dakota johnson’s front teeth gap ...... she was the mother i never had. she was the sister everybody would want. she was the friend that everybody deserves. i didn’t know a better gap. i didn’t know a better gap! — hunter harris (@hunteryharris) August 3, 2019

Möge die Lücke in Frieden ruhen.



This is the saddest i’ve even been. RIP Dakota Johnson’s tooth gap 🙏🏼 pic.twitter.com/wFN3C8u0xu — 𝙎𝙤𝙛𝙞𝙖 𝘼𝙡𝙙𝙧𝙚𝙙. (@asofmor) August 3, 2019

Auch dieser Fan ist untröstlich: «Das ist das Schlimmste, was diese Woche passiert ist. Und ich habe schon versehentlich meine Airpods die Toilette runtergespült.»



Dakota Johnson getting rid of her gap tooth is the worst thing that’s happened this week and I literally accidentally flushed my AirPods down the toilet yesterday — 𝖊𝖑𝖑𝖆 (@ell4maria) August 3, 2019

Einen Trauer-Clip gibts auch schon.



rip dakota johnson’s gap tooth gone but not forgotten pic.twitter.com/MhSv2G2ZWl — jenina (@suspjria) August 4, 2019

Ob das Grund genug ist, um nicht auf arbeiten gehen zu müssen?



is grieving over dakota johnson fixing her tooth gap a valid reason to not work — iana murray (@ianamurray) August 2, 2019

Ein Fan siehts positiv, schliesslich hat Dakota bislang meist nur mit geschlossenen Lippen gelächelt.



Film twitter is mourning Dakota Johnson’s tooth gap, but she is smiling more. I am happy she is happy! — dafuq (@jezshut) August 3, 2019

(afa/shy)