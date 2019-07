Kommt Kylie Jenner ans Openair Frauenfeld?

Jährlich zieht das grösste Hip-Hop-Festival des Kontinents die internationalen Superstars des Rap in die Schweiz. Seit Donnerstag ist das Openair Frauenfeld im Gange und wartete bereits mit Stormzy, Future und Cardi B auf.

An Tag zwei dürfen sich die Besucher auf das nächste Show-Highlight freuen: Neben G-Eazy und den Suicideboys wird Travis Scott heute Abend auf der South Stage performen und mit «Sicko Mode» und «Goosebumps» die Menge zum Bouncen bringen.

Vielen stellt sich jedoch die Frage: Reist der 28-Jährige allein in die Schweiz? Es könnte nämlich sein, dass Travis von seiner Freundin nach Frauenfeld begleitet wird – und dabei handelt es sich bekanntlich um keine Geringere als Kylie Jenner (21).

Seit mehr als 24 Stunden hat die Beauty-Unternehmerin auf Instagram keine Story mehr gepostet. Sehr ungewöhnlich für Jenner, die ihre mehr als 140 Millionen Follower täglich auf dem Laufenden hält. Auch das letzte Bild auf ihrem Kanal, das die neuen Sommerkollektion von Kylie Cosmetics zeigt, ist bereits mehr als einen Tag alt. Sitzt Kylie etwa gerade im Privatjet Richtung Frauenfeld?

Neuer Song statt Fotos aus der Schweiz

Travis selbst hält seine Fans mit einer neuen Veröffentlichung bei Laune: Zusammen mit Ed Sheeran (28) hat der Rapper am Freitag den Song «Antisocial» veröffentlicht. Videos aus Zürich oder Frauenfeld lassen (bislang) auf seinem Profil noch auf sich warten.

Ob Kylie nun tatsächlich mit ihrem Liebsten in die Schweiz gekommen ist, wird man höchstwahrscheinlich demnächst auf Instagram erfahren. Für den möglichen Geheimtrip kann sich Jenner aber schon mal Sightseeing- und Festival-Anregungen holen.

Einige Rapper des Openairs Frauenfelds haben nämlich ihren Aufenthalt in der Schweiz auf Instagram festgehalten. Was sie dabei so erlebt haben, siehst du oben im Video.

