Kommt Kristen Stewart mit Freundin nach Zürich?

2008 wurde sie in der «Twilight»-Trilogie aus Liebe zum Vampir. Als Engel kämpft sie ab Ende November im Remake von «Charlie's Angels». Und heute spielt Kristen Stewart die Rolle des Stargasts am 15. Zurich Film Festival.

Die 29-Jährige wird anlässlich des Events zwei Tage in der Schweiz verbringen und sich dabei auch Zeit für die Fans und Medien nehmen.

Wo Kristen schlafen wird, wann sie ihre Auftritte hat und wo Selfie-Jäger eventuell einen Blick auf die Schauspielerin erhaschen können, erfährst du hier.

Wann kommt sie nach Zürich?



Kristen Stewart wird heute und morgen das ZFF beehren. Über ihre genaue Ankunft in Zürich ist nichts bekannt, ebenso wie lange ihr Aufenthalt genau dauern wird. Gut möglich aber, dass die Darstellerin nicht allein in die Schweiz reist. Seit August turtelt sie öffentlich mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer.

Wo schläft sie?

Die beliebteste Zürich-Unterkunft der ganz grossen ZFF-Stars ist unumstritten das Hotel Dolder Grand. Somit wird vermutlich auch Kristen Stewart am Mittwoch in das traditionsreiche 5-Sterne-Haus einchecken. Der Vorteil: Das Hotel ist ruhig gelegen und trotzdem nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt.

Wo tritt sie auf?

Zwei Termine sind bekannt. Heute wird sie sich zusammen mit Regisseur Benedict Andrews um 20 Uhr auf dem Green Carpet auf dem Sechseläutenplatz feiern lassen, bevor es über die Tramgleise ins Kino Corso zur Vorführung ihres neuesten Films «Seberg» geht.

Am Donnerstag nimmt Kristen um 12.30 Uhr an einem öffentlichen Gespräch – der «A Conversation with ...» – im Filmpodium Zürich teil, bei dem die Schauspielerin Einblicke in ihre Karriere gibt und Fragen aus dem Publikum beantwortet. Tickets sind noch verfügbar.

Wo könntest du ihr über den Weg laufen?

Sollte sie bereits heute früh anreisen, hätte sie bis zum Carpet-Auftritt um 20 Uhr noch Zeit, etwas Zürich-Luft bei einer Boots- oder Pedalofahrt auf dem See oder bei einer gemütlichen Wanderung auf den Uetliberg zu schnuppern.

Nach der Vorführung des Films «Sebergs» sollten Fans ihr Glück in einem Lokal an der berühmt-berüchtigten Zürcher Langstrasse versuchen. Schliesslich passt die ungezwungene Atmosphäre eher zu Kristen als eine vornehme After-Cocktailparty. Sollte sie es gediegener mögen, wird sie sich vermutlich an die Hotelbar zurückziehen – oder sich an der Minibar bedienen.

Wie lange Kristen in der Schweiz bleibt, ist unklar. Sollte es ihr Terminplan zulassen, könnte sie das Wochenende aber noch in den Bergen verbringen – genauer: im Engadiner Dorf Sils Maria. Dort kennt sich die Schauspielerin schliesslich aus, drehte sie dort doch 2013 den Film «The Clouds of Sils Maria».

