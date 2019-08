Kurz vor dem Unfall sprach Ingo noch zu seinen Fans

Ingo Kantorek und seine Frau Suzana sind auf dem Heimweg aus den Ferien in Italien ums Leben gekommen. Von der Fahrt teilte der «Köln 50667»-Schauspieler mehrere Insta-Videos, in denen er seine Fans über den Stand der Reise informierte.

Darin ist auch zu sehen, wie sich die beiden kurz vor dem tragischen Unglück noch auf einer Raststätte verpflegten. Ingo sagt in die Handykamera: «Es geht weiter Richtung Heimat, 700 Kilometer sind glaub ich noch im Anschlag.»

Janine Pink wird nicht informiert

Derweil ist auch klar, dass seine Ex-Serien-Kollegin Janine Pink (32), die zurzeit bei «Promi Big Brother» teilnimmt, vorerst nichts von seinem Tod erfahren wird. Wie ihr Team auf Instagram schreibt, soll sie «die Möglichkeit haben, fernab der Öffentlichkeit trauern zu können».

In seinem letzten Insta-Post setzte Kantorek eine Liebeserklärung an seine Frau Suzana ab. «Du verdienst jemanden, der dich liebt, und zwar mit jedem einzelnen Herzschlag.»

Ingo Kantorek und seine Frau sind bei einem Unfall auf einem Autobahnparkplatz in Baden-Württemberg ums Leben gekommen.

Nach Tod von RTL-Star, Ex-Kollegin weiss von nichts

Das sagte am Freitag ein Sprecher der Polizei. Der 44-jährige Kantorek spielte in der Reality-Soap «Köln 50667» bei RTL II die Hauptrolle des Bikers Alex Kowalski.

«Wir können nicht fassen, was passiert ist»

«Köln 50667»-Produzent Felix Wesseler sagte nach RTL-Angaben: «Wir sind geschockt und voller Anteilnahme und können selber noch nicht richtig fassen, was passiert ist.»

Aus bislang unbekannten Gründen war die 48-Jährige, die am Steuer sass, in der Nacht zum Freitag beim Einfahren auf den Parkplatz nahe Sindelfingen mit dem Wagen von der Strasse abgekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, prallte das Auto zunächst gegen eine Betonwand und krachte dann in einen parkenden Sattelzug.

Kantorek, der auf dem Beifahrersitz sass, starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte seine Frau zunächst ins Spital, wo sie am Morgen starb.

(fim)