An der Londoner Premiere des neuen Tarantino-Films «Once Upon a Time in Hollywood» liess sich der Cast, darunter Lena Dunham (33) und Brad Pitt (55), diese Woche auf dem roten Teppich ablichten.

Über einen Schnappschuss regt sich das Netz nun auf: Auf dem Bild sieht es laut Twitter-Usern so aus, als versuche ausgerechnet Feministin Lena, Brad einen Schmatzer auf die Lippen zu drücken – der wirkt aber überrumpelt und scheint sich wegzudrehen.



(Foto: Getty Images)

Handelt es sich bei diesem Bild schlicht um einen ungünstigen Schnappschuss während eines Küsschen-links-Küsschen-rechts zur Begrüssung? Weder Lena noch Brad haben sich bisher zum Vorfall geäussert.

Viele Twitter-User sind sich aber sicher, dass es sich hier um Belästigung handelt – und feuern heftig gegen die Schauspielerin.

Dieser User will die «New York Post»-Schlagzeile «Lena Dunham versucht, Brad Pitt ungeschickt zu küssen» in «Lena Dunham hat Brad Pitt sexuell genötigt» ändern.



Let me fix that for you: Lena Dunham sexually assaults Brad Pitt. There, thats better. https://t.co/J2uMusiQ2s — Milk the Cow Podcast (@MTCPODCAST) August 2, 2019

Hier wird Lena verteidigt – sie habe nichts falsch gemacht und Brad lediglich einen harmlosen Kuss auf die Wange gegeben.



u did nothing wrong! just innocent cheek kiss! why people didnt judge hugh jackman when he did the same? its problem with bad people but not with you!♥♥ pic.twitter.com/NKIM1SmXJp — 🍅Tomato retr0grade🍅 (@tomat0inpotat0) August 2, 2019

Lena Dunham soll mit Essen beworfen werden, findet diese Userin hingegen. Sie würde dafür sogar das gute Essen opfern.



I would throw my food at Lena Dunham if I ever saw her. I hate her that much - I’d sacrifice my good food — carefreemaroon (@carefreemaroon) August 2, 2019

«Sieht aus, als hätte Mr. Pitt hier seinen #MeToo-Moment», so dieser Nutzer.



Looks like Mr Pitt just got his #metoo moment. — Jeff (@mvp22) August 1, 2019

Diese Userin vermutet Doppelmoral.



So its okay if a woman makes inappropriate contact Hollywood? #metoo — maia (@maiathebunny) July 31, 2019

Dafür bekommt sie Zuspruch: «Niemand hat das Recht, sich jemandem aufzuzwingen.»



You forced yourself on him. It's no different than an a man forcing himself on a woman. You should check your behavior. No one ever has the right to do that to anyone and you owe him an apology. — MouthyMidget (@MidgetMouthy) August 1, 2019

«Es ist nur ein Bild, das mit schlechtem Timing geschossen wurde», ist sich diese Nutzerin sicher und liefert ein Pic, bei dem auch Brad zum Kuss ansetzt.



In no way am I defending Lena Dunham as a person, however it looks like this was a mutual peck on the cheek and the photo that everyone is sharing was just taken with extremely poor timing https://t.co/MwdEEPQn1X pic.twitter.com/jfmHIN8yuI — Mary Halonen (@maryhalonen) August 2, 2019

Ob Brad Pitt dem Kuss wohl zugestimmt hat?



Did #BradPitt consent to being kissed? Or being flashed? Curious minds want to know. Because, y'know, that's pretty predatory otherwise. Sort of the kind of behavior that feminists have been asking men to cut out for centuries. — Erica Dee Fox (@ericadeefox) August 1, 2019

Wäre der Vorfall umgekehrt abgelaufen, hätte der Mann wohl seinen Job verloren, meint dieser User.



Just a ? If a guy had tried to "kiss" a girl on the Red Carpet. Would it just be a funny situation or would somebody loose their job ? — David (@mustanggt1989) August 1, 2019

(afa)