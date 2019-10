«Stormi ist Tygas Kind, ich wusste es»

Nach knapp zwei Jahren Beziehung, die eine gemeinsame Tochter hervorbrachte, legen Kylie Jenner und Travis Scott (28) eine Pause auf unbestimmte Zeit ein. Das berichteten diverse US-Medien am Mittwoch. Zwar haben sich weder der Rapper noch die Unternehmerin bislang zur Trennung geäussert, laut «People» gäbe es aber mehrere Gründe für die Auszeit.

Umfrage Was denkst du: Kommen Kylie Jenner und Travis Scott wieder zusammen? Klar, die beiden lieben sich schliesslich sehr.

Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es.

Nein! Wer eine Pause einlegt, kann gleich seine Beziehung beenden.



«Hauptsächlich sind unterschiedliche Auffassungen über ihre Zukunft Schuld an der Trennung», sagt eine Quelle dem Magazin. Die 22-Jährige wolle sich auf ihre Familie konzentrieren und wünsche sich ein zweites Kind, für Scott hingehen stehe seine Karriere im Vordergrund.

Kylie geniesst ihr Leben ohne Travis ...

«Er hat nicht den Einsatz gezeigt, den sie braucht. Travis ist nicht dazu bereit, ihr all das zu geben, was sie möchte», so die Quelle weiter. Trübsal blasen tut Kylie aufgrund ihres neuen Single-Lebens aber nicht. Im Gegenteil.

Wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, die der «Daily Mail» vorliegen, war die Jung-Mami mit ihren Freundinnen Anastasia «Stassi» Karanikolaou (22) und Kelsey Calemine (21) am Mittwoch bis kurz nach zwei Uhr nachts im Promiclub Delilah in Hollywood feiern.

... aber mit ihrem Ex-Freund

Anschliessend fuhren Kylie, Stassie und Kelsey in einem blauen Rolls Royce in das Sunset-Marquis-Hotel. In dem dortigen Aufnahmestudio arbeitet Kylies Ex-Freund Tyga (29) zurzeit an neuer Musik.

Etwa eine Stunde sollen die Frauen dort verbracht haben, bevor Tyga, Stassie und Kelsey gemeinsam das Hotel durch die Vordertür verliessen. Kylie Jenner habe den Hinterausgang benutzt.

Freunde ohne Extras

Gemäss TMZ.com sollen Kylie und ihr Ex, die von 2014 bis 2017 eine On-off-Beziehung führten, lediglich befreundet sein und sich aufgrund des ähnlichen Bekanntenkreises regelmässig über den Weg laufen. So trafen sie sich etwa Ende August in einem Strip-Club in Las Vegas, in dem Sofia Richie ihren 21. Geburtstag feierte.

Obwohl es (momentan) tatsächlich danach aussieht, dass die Ex-Partner nur ein bisschen zusammen abhängen, ist die Twitter-Gemeinde über das Treffen von Kylie und Tyga kurz nach der Trennung von Travis aus dem Häuschen. Hier sind die besten Tweets:

Kylies Move zurück zu Tyga ist der Grund für diesen User, dass er grundsätzlich Vertrauensprobleme hat.



Kylie going w tyga not even a week after her and travis went on break is the reason I have trust issues — Alfonso (@thatsmeatman) October 3, 2019

Ob Tyga auf den Anruf von Kylie gewartet hat?

Tyga sitting there like pic.twitter.com/FmlxJzFVBz — Trilla (@SpceCoupeHuncho) October 3, 2019

Oder hat er Kylie geschrieben?



Tyga when he heard that Kylie Jenner and Travis Scott broke up pic.twitter.com/ycbhBAZlPq — خديجة‎ (@katjovicc) October 2, 2019

Vermutlich hat er sich über die Trennungs-Nachricht aber gefreut.



Nobody :



Tyga when Kylie answered his “you up?” text:



pic.twitter.com/wJWYrqX0Fk — OYABUN (@whoisOYABUN) October 3, 2019

Kylies Treffen mit dem Ex lässt den coolsten Rapper zum Stalker werden.



Travis Scott following Kylie and Tyga to the studio to see what they are up topic.twitter.com/TrNEDkCgll — Sheriff (@SheriffIsiaka) October 3, 2019

Auftritt: Tyga.



Everybody: Kylie & Travis split up



Tyga: pic.twitter.com/q4Me2e4gQo — Jesus Is King (@RaulGreeny) October 2, 2019

Alte Spekulationen werden aufgewärmt: Ist Stormi womöglich die Tochter von Tyga?



Stormy is @Tyga kid Ik it — cerad (@cerad95844528) October 3, 2019

Nachdem die Trennung öffentlich wurde, hat die «Daily Mail» all ihre US-Paparazzi zusammen getrommelt.



The @DailyMail when they got the tip from Kris Jenner that Kylie went to see Tyga pic.twitter.com/TDXDjVLlXN — Thicc-Fil-A (@KingBunnyNoodle) October 3, 2019

Ist hier eigentlich Tyga oder Kylie gemeint?



Kylie Jenner leaving Travis to go back to Tyga pic.twitter.com/5D5WhczTik — sabina (@sabinasort) October 2, 2019

Vermutlich ist Kylies Mutter, Kris Jenner, über das Treffen nicht so erfreut. Das denken zumindest Twitter-Nutzer.



Kris Jenner after finding out Kylie and Travis broke up and Kylie was spotted at Tyga’s studio pic.twitter.com/FcVCaUQdc8 — sabina (@sabinasort) October 2, 2019

(kao)